La región de América del Sur tiene una de las extensiones territoriales más grandes del planeta. Durante décadas, conectar sus regiones fue uno de los grandes desafíos. Ahora, una megaconstrucción busca cambiar ese escenario y abrir una nueva vía de conexión con Asia.
El corredor que unirá 4 naciones de América del Sur con Asia y el país sin mar que es el centro de la ruta
Paraguay se posiciona como un eje estratégico en la conexión comercial de América del Sur con Asia, gracias a una ambiciosa obra de infraestructura
Esta infraestructura se perfila como una de las obras de integración más ambiciosas de América del Sur por su capacidad para transformar la logística y reducir los tiempos de traslado entre economías que históricamente estuvieron separadas.
El megaproyecto de América del Sur que busca cambiar el mapa del comercio y abrir una nueva ruta hacia Asia
Se trata del Corredor Bioceánico de Capricornio conectará el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y colocará a Paraguay en una posición estratégica dentro de una de las mayores apuestas de integración regional. El recorrido esencial de América del Sur parte de los grandes polos productivos de Brasil, atraviesa el Chaco paraguayo, continúa por las provincias argentinas de Salta y Jujuy y llega hasta los puertos del norte de Chile.
En el camino, la infraestructura busca acercar zonas productivas del interior de América del Sur a las rutas marítimas que permiten acceder a los mercados del Pacífico. Para Paraguay, el proyecto tiene una importancia particular. Es un país sin salida al mar y actualmente alrededor del 75% de sus cargas se moviliza por la Hidrovía Paraguay-Paraná. El transporte terrestre hacia Brasil y Chile representa otra alternativa, pero los costos asociados a la infraestructura y a los pasos fronterizos pueden encarecer las mercancías.
El megaproyecto que puede convertir a Paraguay en una pieza clave del comercio de América del Sur
Situado en el corazón de la nueva ruta, Paraguay está llamado a desempeñar un papel clave en la conexión entre los principales polos productivos de Sudamérica, los mercados regionales y las rutas comerciales del Pacífico.
Este corredor de América del Sur busca ofrecer una segunda gran vía para sacar producción paraguaya hacia mercados internacionales. Entre los sectores que podrían beneficiarse aparecen la agricultura, la ganadería, los lácteos, la minería, la industria y la logística. El BID estima que solamente las exportaciones paraguayas que podrían utilizar la conexión entre Carmelo Peralta y Pozo Hondo representan unos US$220 millones anuales, principalmente productos ganaderos, agrícolas y lácteos.
Uno de los puntos decisivos está precisamente en territorio paraguayo. El puente entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, sobre el río Paraguay, es una de las obras fundamentales para unir Brasil con el sistema vial paraguayo. Del otro lado del país, el paso entre Pozo Hondo y Misión La Paz, hacia Argentina, todavía se encuentra en una etapa de estudios de factibilidad.
En pocas palabras
- Corredor Bioceánico: Una megaconstrucción busca unir América del Sur con Asia y se perfila como una obra de integración ambiciosa.
- Paraguay estratégico: El Corredor Capricornio atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, posicionando a Paraguay como pieza clave.
- Beneficios logísticos: La infraestructura busca reducir tiempos de traslado y costos para las exportaciones de la región.