El corredor que unirá 4 naciones de América del Sur con Asia y el país sin mar que es el centro de la ruta

En el camino, la infraestructura busca acercar zonas productivas del interior de América del Sur a las rutas marítimas que permiten acceder a los mercados del Pacífico. Para Paraguay, el proyecto tiene una importancia particular. Es un país sin salida al mar y actualmente alrededor del 75% de sus cargas se moviliza por la Hidrovía Paraguay-Paraná. El transporte terrestre hacia Brasil y Chile representa otra alternativa, pero los costos asociados a la infraestructura y a los pasos fronterizos pueden encarecer las mercancías.

El megaproyecto que puede convertir a Paraguay en una pieza clave del comercio de América del Sur

Situado en el corazón de la nueva ruta, Paraguay está llamado a desempeñar un papel clave en la conexión entre los principales polos productivos de Sudamérica, los mercados regionales y las rutas comerciales del Pacífico.

Este corredor de América del Sur busca ofrecer una segunda gran vía para sacar producción paraguaya hacia mercados internacionales. Entre los sectores que podrían beneficiarse aparecen la agricultura, la ganadería, los lácteos, la minería, la industria y la logística. El BID estima que solamente las exportaciones paraguayas que podrían utilizar la conexión entre Carmelo Peralta y Pozo Hondo representan unos US$220 millones anuales, principalmente productos ganaderos, agrícolas y lácteos.

Uno de los puntos decisivos está precisamente en territorio paraguayo. El puente entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, sobre el río Paraguay, es una de las obras fundamentales para unir Brasil con el sistema vial paraguayo. Del otro lado del país, el paso entre Pozo Hondo y Misión La Paz, hacia Argentina, todavía se encuentra en una etapa de estudios de factibilidad.