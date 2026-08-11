Casa y comida gratis para quienes quieran cosechar aceitunas en un pueblo rural de Italia

Un pequeño pueblo de Italia abrió una convocatoria para recibir voluntarios durante la temporada de cosecha de aceitunas de noviembre de 2026. A cambio de colaborar en las tareas rurales, los participantes tendrán casa y comida incluidos.
La propuesta se desarrolla en Baggio, una localidad de la provincia de Pistoia, en el norte de la Toscana, donde viven alrededor de 150 personas. El lugar está rodeado de bosques, campos y olivares y ofrece una experiencia alejada del turismo tradicional.
Los voluntarios deberán participar de la recolección y trasladar las aceitunas hasta el sitio donde serán procesadas. También tendrán que colaborar con algunas tareas de cocina, como preparar alimentos o lavar los platos.
Cosecha de aceitunas en Italia: cuándo empieza y qué ofrecen
La actividad está prevista para noviembre de 2026, aunque todavía no existe una fecha exacta de inicio. Los organizadores explicaron que el comienzo dependerá de cuándo las aceitunas alcancen el grado de maduración necesario.
El intercambio incluye alojamiento en la propiedad, habitaciones con camas, sábanas y toallas, además de acceso a baños compartidos. También se contempla el uso de la cocina, según la organización de la casa, y un almuerzo tipo picnic durante las jornadas de cosecha.
Cuando las jornadas sean más extensas, los voluntarios tendrán días libres adicionales como compensación.
Los requisitos para viajar al pueblo de Italia y vivir entre aceitunas
Los interesados deben tener disponibilidad durante noviembre y estar en condiciones de realizar tareas de cosecha durante la mañana y la tarde, siempre que el clima lo permita.
Además, la convocatoria establece que no se permite fumar ni consumir estupefacientes. También es necesario contar con la documentación requerida para viajar a Italia.
Workaway advierte que quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deben consultar previamente qué visa necesitan para realizar este tipo de actividad.
Otro aspecto a considerar es el entorno. El alojamiento se encuentra en una zona rural y remota, a la que se llega caminando durante unos 10 minutos por un antiguo camino de piedra.
La convocatoria está publicada en Workaway, plataforma en la que los interesados pueden consultar las condiciones de la propuesta y contactar a los organizadores.
En pocas palabras
- Búsqueda de voluntarios: un pueblo italiano convoca a personas para la cosecha de aceitunas en noviembre de 2026.
- Beneficios ofrecidos: los participantes recibirán alojamiento y comida gratuita durante su estadía.
- Requisitos y condiciones: se exige disponibilidad, aptitud física y documentación válida para viajar a Italia.