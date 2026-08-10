Alojamiento y comida gratis: Brasil busca voluntarios para trabajar en un hermoso pueblo de Río de Janeiro

Río de Janeiro, una de las bellezas de Brasil. Foto: archivo

Voluntariado en Brasil: qué tareas y beneficios ofrece y cómo postularse

Las actividades dependen de las necesidades del proyecto y del perfil de cada postulante. Entre ellas aparecen la bioconstrucción, el mantenimiento de espacios comunes, el cultivo orgánico, la agroforestería y la cocina comunitaria.

También se buscan perfiles con conocimientos de:

Carpintería

Arquitectura

Jardinería

Permacultura

Diseño web

SEO

Marketing digital

Comunicación

Ventas

Administración

La propuesta está pensada especialmente para personas que puedan asumir una estadía prolongada y participar activamente de la vida comunitaria.

Eco Caminhos destaca la importancia de la madurez, la motivación, el respeto por la naturaleza y la buena convivencia. En algunos puestos, además, resulta importante manejar portugués.

Un buen número de personas ya se interesó en el voluntariado. Foto: Eco Caminhos

El programa incluye habitaciones compartidas, almuerzo casero de lunes a viernes y acceso a productos de la finca, como verduras, frutas, huevos y leche, cuando están disponibles. También contempla un pequeño presupuesto para desayunos y cenas preparados por los propios voluntarios.

Cómo postularse para ir a Brasil (no todos los gastos están cubiertos)

Sin embargo, no todos los gastos están cubiertos. Los participantes deben afrontar el pasaje hasta Brasil, los traslados internos, el seguro médico, los artículos personales, las actividades opcionales y las comidas durante los fines de semana.

Los interesados deben ingresar al sitio oficial de Eco Caminhos y completar el formulario de solicitud. Si el perfil coincide con las necesidades del proyecto, el proceso continúa con una entrevista.

La aceptación depende de la disponibilidad, la experiencia del candidato y su adaptación a los valores de la comunidad. La organización recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de cada programa antes de realizar la postulación.