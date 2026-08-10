Alojamiento y comida gratis: Brasil busca voluntarios para trabajar en un hermoso pueblo de Río de Janeiro

Viajar a Brasil y reducir considerablemente los gastos de alojamiento es una posibilidad para quienes estén dispuestos a cambiar el turismo tradicional por una experiencia de convivencia y trabajo comunitario en un pequeño pueblo.
En las montañas de Nova Friburgo, en el estado de Río de Janeiro, funciona Eco Caminhos, una finca de permacultura que recibe voluntarios para colaborar en distintas actividades vinculadas con la agricultura orgánica, la bioconstrucción y la vida sustentable.
El programa de largo plazo que ofrece la organización es 100% gratuito, aunque está sujeto a selección, disponibilidad y al cumplimiento de determinados requisitos. A cambio de la colaboración semanal, los participantes reciben alojamiento básico en habitaciones compartidas y alimentos.
Voluntariado en Brasil: qué tareas y beneficios ofrece y cómo postularse
Las actividades dependen de las necesidades del proyecto y del perfil de cada postulante. Entre ellas aparecen la bioconstrucción, el mantenimiento de espacios comunes, el cultivo orgánico, la agroforestería y la cocina comunitaria.
También se buscan perfiles con conocimientos de:
- Carpintería
- Arquitectura
- Jardinería
- Permacultura
- Diseño web
- SEO
- Marketing digital
- Comunicación
- Ventas
- Administración
La propuesta está pensada especialmente para personas que puedan asumir una estadía prolongada y participar activamente de la vida comunitaria.
Eco Caminhos destaca la importancia de la madurez, la motivación, el respeto por la naturaleza y la buena convivencia. En algunos puestos, además, resulta importante manejar portugués.
El programa incluye habitaciones compartidas, almuerzo casero de lunes a viernes y acceso a productos de la finca, como verduras, frutas, huevos y leche, cuando están disponibles. También contempla un pequeño presupuesto para desayunos y cenas preparados por los propios voluntarios.
Cómo postularse para ir a Brasil (no todos los gastos están cubiertos)
Sin embargo, no todos los gastos están cubiertos. Los participantes deben afrontar el pasaje hasta Brasil, los traslados internos, el seguro médico, los artículos personales, las actividades opcionales y las comidas durante los fines de semana.
Los interesados deben ingresar al sitio oficial de Eco Caminhos y completar el formulario de solicitud. Si el perfil coincide con las necesidades del proyecto, el proceso continúa con una entrevista.
La aceptación depende de la disponibilidad, la experiencia del candidato y su adaptación a los valores de la comunidad. La organización recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de cada programa antes de realizar la postulación.
En pocas palabras
- Voluntariado en Brasil: finca ecológica en Río de Janeiro ofrece alojamiento y comida a cambio de trabajo en permacultura y bioconstrucción.
- Requisitos y Beneficios: programa gratuito sujeto a selección, cubre hospedaje y comidas básicas; no incluye pasajes ni gastos personales.
- Postulación: interesados deben completar formulario en el sitio web de Eco Caminhos y pasar por una entrevista.