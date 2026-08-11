Rescataron del temporal a una perrita enferma que llevaba casi un mes a la espera de asistencia

En una alta montaña atravesada por la nieve, el aislamiento y las dificultades para circular, el operativo de asistencia a los habitantes de Villa Las Cuevas dejó una historia que conmovió a los vecinos: el rescate de una perrita enferma que necesitaba atención desde hacía varias semanas.
El animal presentaba un tumor y una infección avanzada, y fue trasladado aprovechando un operativo que se desarrolló para asistir a los pobladores del lugar, que llevan casi un mes rodeados de nieve.
El rescate de la perrita en medio del aislamiento en alta montaña
El reporte oficial del operativo había indicado inicialmente que la perra presentaba un cuadro grave, compuesto por un tumor y una infección avanzada.
No se difundieron detalles sobre el tipo de tumor ni sobre el tratamiento que podría recibir.
El rescate formó parte de un operativo más amplio destinado a asistir a los residentes de Villa Las Cuevas durante la prolongada interrupción del tránsito por el corredor internacional.
Las tareas incluyeron el traslado de personal de relevo para los comercios, alimentos, verduras, garrafas de gas y distintos medicamentos.
Nieve y temporal en alta montaña
Vialidad Nacional, en tanto, trabajó en el sector de Curva Soberanía, señalado en el reporte oficial como uno de los puntos más complicados debido a la geografía del lugar.
La asistencia se desarrolló cuando el Paso Cristo Redentor llevaba casi un mes cerrado como consecuencia de las nevadas y los fuertes vientos registrados en la cordillera. El lunes 10 de agosto se cumplieron 27 días consecutivos desde la inhabilitación del cruce internacional.
En pocas palabras
- Rescate de perrita: asistieron a una perrita con un tumor y una infección avanzada en alta montaña.
- Situación en Las Cuevas: el rescate se dio en el marco de un operativo para asistir a pobladores aislados por la nieve.
- Cierre del Paso: el operativo se realizó mientras el Paso Cristo Redentor llevaba casi un mes inhabilitado por el temporal.