Rescataron del temporal a una perrita enferma que llevaba casi un mes a la espera de asistencia

No se difundieron detalles sobre el tipo de tumor ni sobre el tratamiento que podría recibir.

El rescate formó parte de un operativo más amplio destinado a asistir a los residentes de Villa Las Cuevas durante la prolongada interrupción del tránsito por el corredor internacional.

Las tareas incluyeron el traslado de personal de relevo para los comercios, alimentos, verduras, garrafas de gas y distintos medicamentos.

El temporal ha sido importante y hay varios metros de nieve en alta montaña. Foto: gentileza.

Nieve y temporal en alta montaña

Vialidad Nacional, en tanto, trabajó en el sector de Curva Soberanía, señalado en el reporte oficial como uno de los puntos más complicados debido a la geografía del lugar.

La asistencia se desarrolló cuando el Paso Cristo Redentor llevaba casi un mes cerrado como consecuencia de las nevadas y los fuertes vientos registrados en la cordillera. El lunes 10 de agosto se cumplieron 27 días consecutivos desde la inhabilitación del cruce internacional.