Bajó 11 kilos para poder meterse en una jaula para perros y así escapar de la cárcel ayudado por su amante

Durante su tratamiento, ella se obsesionó con un reality donde presos entrenaban perros para ser adoptados. Inspirada por el programa, creó el Safe Harbor Prison Dog Program en la cárcel de Lansing, donde los internos ayudaban a preparar perros rescatados para encontrarles un hogar. Sin embargo, todo se transformó en un escándalo.

Estando en la cárcel conoció a John Manard, un joven de 28 años condenado por un robo de auto en el que murió una persona. Con el tiempo él se sumó al proyecto como adiestrador y la relación entre ambos creció.

John y Toby caminan juntos durante su programa de adopción de perros en prisión y luego fue condenada.

Después de llevar adelante una relación clandestina, comenzaron a planear una fuga para poder estar juntos. El método fue tan insólito, pero efectivo: John tenía que bajar 11 kilos para meterse en una jaula para perros, y el 12 de febrero de 2005, Toby lo sacó de la cárcel escondido en el fondo de su camioneta.

Huyeron y pasaron algunos días escondidos, pero la libertad duraría poco. Ansiosos por explorar el mundo fueron reconocidos en un shopping por la policía y comenzó una persecución de 60 millas que terminó cuando John chocó el auto contra un árbol.

Finalmente, Toby fue arrestada y sentenciada a prisión hasta el año 2008 por ayudar en la fuga. John, su amante, recibió 10 años más de condena y murió en 2024.