Bajó 11 kilos para poder meterse en una jaula para perros y así escapar de la cárcel ayudado por su amante

Imagina ver a un hombre encerrado en una jaula para perros. ¿Que locura, no? Pero esta idea alguna vez fue real y sucedió en Estados Unidos cuando una mujer sacó a su pareja de la cárcel escondido en una jaula para perros.
Se trata de la historia de Toby Dorr y John Manard: un romance prohibido, un plan de fuga insólito y una persecución que fue de película. Te contamos todos los detalles.
Una mujer sacó a su pareja de la cárcel escondido en una jaula para perros
Todo comienza cuando una mujer llamada Toby se enteró que padecía cáncer de tiroides y entonces decidió que era momento de dar un giro rotundo y hacer su vida diferente. Aunque se había casado, iba a la iglesia y formó una familia, realmente cambió su vida cuando ocurrió un suceso que dejó a todos boquiabiertos.
Durante su tratamiento, ella se obsesionó con un reality donde presos entrenaban perros para ser adoptados. Inspirada por el programa, creó el Safe Harbor Prison Dog Program en la cárcel de Lansing, donde los internos ayudaban a preparar perros rescatados para encontrarles un hogar. Sin embargo, todo se transformó en un escándalo.
Estando en la cárcel conoció a John Manard, un joven de 28 años condenado por un robo de auto en el que murió una persona. Con el tiempo él se sumó al proyecto como adiestrador y la relación entre ambos creció.
Después de llevar adelante una relación clandestina, comenzaron a planear una fuga para poder estar juntos. El método fue tan insólito, pero efectivo: John tenía que bajar 11 kilos para meterse en una jaula para perros, y el 12 de febrero de 2005, Toby lo sacó de la cárcel escondido en el fondo de su camioneta.
Huyeron y pasaron algunos días escondidos, pero la libertad duraría poco. Ansiosos por explorar el mundo fueron reconocidos en un shopping por la policía y comenzó una persecución de 60 millas que terminó cuando John chocó el auto contra un árbol.
Finalmente, Toby fue arrestada y sentenciada a prisión hasta el año 2008 por ayudar en la fuga. John, su amante, recibió 10 años más de condena y murió en 2024.
En pocas palabras
- Fuga insólita: una mujer ayudó a su amante a escapar de la cárcel escondiéndolo en una jaula para perros tras bajar 11 kilos.
- Relación clandestina: el plan se gestó mientras ambos estaban en la cárcel, donde Toby Dorr conoció a John Manard.
- Desenlace: la pareja huyó, pero fue capturada tras una persecución, resultando en condenas de prisión para ambos.