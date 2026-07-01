Qué pasará con las clases este jueves: ¿hay suspensión el día más frío de la semana?

Este miércoles ingresó el frío polar desde el Sur de Mendoza y se hace sentir con baja temperaturas en todos los departamentos. Debido a esto, en la noche del miércoles, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó cartas en el asunto con la suspensión de clases, pero no en todos los departamentos.
El comunicado de la DGE es claro y establece, basándose en el Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas, según estípula el protocolo de acuerdo a lo expresado por Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), que la medida de suspensión de clases este miércoles 1 de julio, alcanza a todas las escuelas, de todos los niveles y modalidades, de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).
Con este panorama y el frío escalando cada vez más en los distintos departamentos de Mendoza, ya que el pronóstico del tiempo indica que la temperatura irá bajando gradualmente en lo que va del día, muchos se preguntan qué pasará con las clases este jueves.
Frío polar: ¿hay suspensión de clases este jueves en Mendoza?
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima en el Gran Mendoza será de 1 grado centígrado, mientras que la máxima apenas rozará los 6 grados.
La presencia de lloviznas débiles en distintos sectores de la provincia, con presencia de nieve en varios puntos, serán una constante durante la jornada.
Y para este jueves, el termómetro caerá aún más, registrándose también en el Gran Mendoza una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 4 grados.
Se espera que en el transcurso del día, posiblemente en la noche de este miércoles, la DGE informe si se mantiene la suspensión de clases para el jueves en los departamentos que esta jornada no tuvieron dictado y sí clases virtuales, y si se extiende al Gran Mendoza.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: frío polar, lluvias y nevadas
Reporte meteorológico por nevada del 01/07/2026, a las 07:05 hs.
Malargüe:
- Temperatura: -2,0°C.
- Humedad: 88%.
- Viento : Sur sureste a 24 km/h.
- Cielo cubierto.
- Visibilidad 4 km reducida por nieve y neblina
- Presión 861,7 hPa.
- Acumulación aproximada de 2cm de nieve, rutas transitables con mucha precaución por precipitación nívea.
San Rafael:
- Temperatura: 1.8°C.
- Cielo cubierto con lluvia débiles.
- Humedad: 97 %.
- Presión: 936.4 hPa.
- Viento: Sur a 19 km/h
- Visibilidad: 3 km.
- Rutas transitables con precaución.
General Alvear:
- Temperatura 3.6°C.
- Viento Sur a 15 km/h., empezó a llover en estos momentos.
- Rutas transitables con precaución.
San Carlos:
- Temperatura 3°C.
- Cielo nublado con viento Sur a 15 km/h.
- Rutas transitables con precaución.
Tunuyán:
- Cielo ligeramente nublado, viento leve intermitente sector Sur.
- Rutas transitables con precaución, en todo el departamento.
Tupungato:
- Temperatura -2°C.
- Cielo nublado, lloviznas finas por sectores y viento leve del Sur.
- Rutas transitables con precaución.
Uspallata:
- Cielo despejado y muy frío.
- Ruta habilitada hasta Uspallata con precaución.
Potrerillos:
- Cielo nublado con viento frío leve del Sur y las rutas estarían transitables.