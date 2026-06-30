Ola polar en Mendoza: suspenden las clases presenciales este miércoles en Valle de Uco, el Sur y zonas de alta montaña

La medida alcanza a todas las escuelas, de todos los niveles y modalidades, de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

La decisión fue adoptada a partir de los pronósticos meteorológicos y las recomendaciones de Defensa Civil, que alertan sobre nevadas, lluvias, viento, temperaturas extremas e intransitabilidad en los caminos de acceso a numerosos establecimientos educativos.