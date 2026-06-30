Ante el ingreso de una intensa ola de frío polar que afectará a Mendoza con pronóstico de nevadas, lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajo cero, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales durante el turno mañana de este miércoles 1 de julio en distintos departamentos de la provincia.
Ola polar en Mendoza: suspenden las clases presenciales este miércoles en Valle de Uco, el Sur y zonas de alta montaña
La medida fue dispuesta por la Dirección General de Escuelas y está prevista sólo para el turno mañana en las localidades de alta montaña
La medida alcanza a todas las escuelas, de todos los niveles y modalidades, de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).
La decisión fue adoptada a partir de los pronósticos meteorológicos y las recomendaciones de Defensa Civil, que alertan sobre nevadas, lluvias, viento, temperaturas extremas e intransitabilidad en los caminos de acceso a numerosos establecimientos educativos.
Desde la DGE informaron que, en las zonas alcanzadas por la suspensión, la actividad escolar continuará de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica.
En tanto, en el resto de la provincia las clases se desarrollarán con normalidad, ya que las condiciones meteorológicas no representan riesgos para el funcionamiento de los establecimientos educativos.