El dólar oficial despidió junio a $1.500 para la venta, su nuevo récord del 2026

Pese a que el mercado se achicó, el dólar blue tampoco ha dejado de subir

Finalmente, el dólar blue o informal revirtió la caída de la víspera y cerró en $1.515, reflejo de un alza de 0,33% interdiario. De ese modo, en junio completó un aumento del 5,9%.

Por qué subió el dólar

Quienes apostaron por tasas en pesos sufrieron una pérdida estimada del 2,5% al intentar volver a un dólar que prácticamente no dejó de subir en junio. Según los analistas, la escalada estuvo impulsada por la mayor demanda y menor ingreso de divisas provenientes del sector del agro.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta, referencia para el turismo y pago de plataformas y consumos en moneda extranjera, se encamina hacia los $2.000. Por lo pronto, este martes se movió levemente antes de tocar los $1.951,09, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

En el sector mayorista la tendencia fue idéntica: el dólar regulado por el Banco Central finalizó junio en $1.482 -su registro récord desde octubre pasado- al cabo de un ajuste mensual de 5,2%. Pese a este incremento, la brecha con el techo cambiario actual de $1.806,92 se mantiene marcada.

Por su parte, las opciones financieras superaron por lejos la barrera de los $1.500 al cierre de las operaciones. El dólar MEP culminó en $1.517,07 y el Contado con Liquidación o CCL escaló hasta los $1.561,52 primero y concluyó la rueda a $1.566,81.

Mientras tanto, el Banco Central desaceleró sus compras mensuales y el riesgo país volvió a bajar, para situarse en los 426 puntos.