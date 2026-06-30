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El dólar oficial despidió junio a $1.500 para la venta, su nuevo récord del 2026

Este martes 30 de junio el dólar minorista subió $5, igual que el blue. El dólar paralelo tocó los $1.515. A qué se debió la suba del tipo de cambio en junio

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
El dólar subió 5% en junio y este martes 30 rompió otro récord en lo que va del año

El dólar subió 5% en junio y este martes 30 rompió otro récord en lo que va del año

El mercado cambiario vivió una jornada con subas en todas las cotizaciones del dólar. En ese tren, el minorista le dijo adiós a junio a $1.500 para la venta en la pizarra del Banco Nación, su nuevo récord en lo que va del año, con un dólar blue vendiéndose a $1.515 tras un aumento idéntico, de $5.

Este último movimiento de la divisa oficial representó un incremento de $5 en relación al lunes. Con este valor, el dólar oficial acumuló un avance del 5% durante el sexto mes del año.

El incremento mensual se ubicó muy por encima de la inflación esperada para junio, estimada por debajo del 2%. Este fuerte salto cambiario terminó por desarmar y dejar en terreno negativo las estrategias de "carry trade" o rulo: ni más ni menos que vender divisas para poner pesos a tasas altas que permitan comprar más dólares.

Pese a que el mercado se achicó, el dólar blue tampoco ha dejado de subir

Pese a que el mercado se achicó, el dólar blue tampoco ha dejado de subir

Finalmente, el dólar blue o informal revirtió la caída de la víspera y cerró en $1.515, reflejo de un alza de 0,33% interdiario. De ese modo, en junio completó un aumento del 5,9%.

Por qué subió el dólar

Quienes apostaron por tasas en pesos sufrieron una pérdida estimada del 2,5% al intentar volver a un dólar que prácticamente no dejó de subir en junio. Según los analistas, la escalada estuvo impulsada por la mayor demanda y menor ingreso de divisas provenientes del sector del agro.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta, referencia para el turismo y pago de plataformas y consumos en moneda extranjera, se encamina hacia los $2.000. Por lo pronto, este martes se movió levemente antes de tocar los $1.951,09, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

En el sector mayorista la tendencia fue idéntica: el dólar regulado por el Banco Central finalizó junio en $1.482 -su registro récord desde octubre pasado- al cabo de un ajuste mensual de 5,2%. Pese a este incremento, la brecha con el techo cambiario actual de $1.806,92 se mantiene marcada.

Por su parte, las opciones financieras superaron por lejos la barrera de los $1.500 al cierre de las operaciones. El dólar MEP culminó en $1.517,07 y el Contado con Liquidación o CCL escaló hasta los $1.561,52 primero y concluyó la rueda a $1.566,81.

Mientras tanto, el Banco Central desaceleró sus compras mensuales y el riesgo país volvió a bajar, para situarse en los 426 puntos.

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