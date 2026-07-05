Por qué se multiplican los candidatos de Cambia Mendoza en plena fiebre del Mundial

Andrés Lombardi, el presidente de la UCR, asumió que quiere dar batalla como candidato a la gobernación para suceder a Alfredo Cornejo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Y en la semana volvió a instalarse -o alguien fogoneó por lo bajo- la chance de que el ex gobernador Rodolfo Suarez se sume a esa carrera.

Hay que recordar que en el listado figuran ya el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el de Gobierno, Natalio Mema.

Y a todos ellos les hace frente el diputado nacional Luis Petri, quien corre con el respaldo del presidente Javier Milei y por tanto con el aparato de La Libertad Avanza, lo que en principio le permitiría prescindir de la necesidad de tener la bendición de Cornejo.

El diputado nacional Luis Petri, cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, es el gran oponente a derrotar para los radicales que aspiran como él a suceder a Cornejo.

Pero ¿cómo se entiende que con tanta anticipación, y en medio de un Mundial de fútbol que mantiene a todos pendientes de lo que ocurra en Estados Unidos, haya tantos candidatos oficialistas despuntando campaña?

La explicación que asoma es que esos candidatos de Cornejo tienen que librar una dura batalla contra el desconocimiento y por eso necesitan más tiempo para instalarse en la cotidianidad del mendocino. Todos repiten como un karma: "Nadie vota lo que no conoce".

"Cornejo ni libera, ni restringe, mide", respondió con elocuencia un dirigente muy cercano al gobernador para ayudar a interpretar la proliferación de candidatos de Cambia Mendoza.

Y no exagera. Aún en medio del Mundial, el gobernador habría hecho a un lado su costado futbolero para pedir una nueva encuesta que mida la valoración de su gestión, y de paso el respaldo que podría tener un candidato de su espacio para sucederlo.

Ese sondeo que volvería a comparar a "un candidato del gobernador" (sin un nombre concreto) con el apoyo que cosecha Petri estaría listo, en el escritorio de Cornejo antes de que termine la contienda mundialista.

Sabe que el escenario político se complejizó con la irrupción de Javier Milei y los suyos, y la elección de a quién bendecir no será igual que en 2019, cuando los radicales parecían no tener fuertes disputas y sólo debían medirse entre ellos para elegir al mejor sucesor.

El candidato del merchandising en la remera

Hace unas semanas Andrés Peti Lombardi usó un ring de box de Lavalle como catapulta de su candidatura. Se subió usando una remera con el eslogan claro de estar dispuesto a dar pelea.

"Peti Lombardi va a dar pelea", dice la remera.

Y esa pelea no es por la intendencia de Las Heras como se rumoreó en algún momento, sino para batallar por el sillón de Cornejo.

Desde su entorno aseguran que el presidente de la UCR local ya ha recorrido dos veces la provincia, y en paralelo no faltó quien se quejara de que precisamente use su rol de presidente partidario para posicionarse como candidato.

Es más: hasta hubo un radical que se sorprendió por el formato que eligió Lombardi para iniciar su carrera a la gobernación. "Hace campaña con remeras y eslogans, como se hacía en el '83, con la vuelta de la democracia", criticó con ironía.

Es claro que ni el presidente de la Cámara de Diputados ni su equipo definen a lo que lo que pasó en Lavalle como su lanzamiento formal como candidato, y que mucho menos lo harían en medio del Mundial, pero la intención de correr esa carrera está y así lo confirmó en un mano a mano con el periodista Julián Imazio.

Es que aunque falte más de un año para las elecciones, todos, absolutamente todos los que sueñan con ser gobernador miden cada uno de sus movimientos, evitando dar un paso en falso que los deje expuestos o les reste apoyo político o social.

El candidato al que insultaron todos dentro y fuera de Casa de Gobierno

Eso tal vez explique la frustración que sintió el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, cuando a primera hora del jueves se le incendió el celular con todo tipo de insultos y recuerdos para con su familia.

El funcionario estaba en Córdoba en un encuentro nacional de titulares de Educación y ante la ola de mensajes por Whatsapp llamó de urgencia a su equipo para ver qué había pasado.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quedó en el ojo de la tormenta el jueves cuando comunicó tardíamente la suspensión de las clases en medio de la ola polar que atravesó la provincia.

Él y todo su equipo de trabajo habían tenido una reunión virtual a última hora del miércoles en la que se había decidido para el jueves suspender las clases presenciales en el Sur, el Valle de Uco y algunas zonas de montaña por la ola polar. Pero en medio de la madrugada, pasadas las 5, el titular de Defensa Civil, Daniel Burrieza, comenzó a recibir varios informes de estados de caminos que se habían congelado en distintas partes de la provincia y de un deterioro de las condiciones climáticas.

"Había que analizar todo porque lo que pedían algunas comunas era imposible de aplicar, te decían de este distrito hasta esta calle y así no se podía implementar", confió uno de los integrantes de esa mesa multidisciplinaria que decidió la suspensión.

Ese informe, sumado a lo que aportó Vialidad provincial y lo que enviaban los municipios, llevó a que se ampliara la suspensión para toda la provincia, pero el comunicado oficial se conoció a las 6.49, cuando faltaba muy poco para el ingreso del turno mañana.

Fue precisamente esa tardía comunicación lo que enfureció a todos, alumnos, docentes y padres que a esa hora ya habían salido de sus casas y habían tomado micros enfrentando temperaturas bajo cero y neviscas para llegar al colegio y encontrarse con la novedad de que no había clases.

Los insultos no habrían llegado sólo por Whatsapp de desconocidos, cuentan que hasta el gobernador habría facturado la tardía información y en el medio hubo fuego interno de funcionarios del equipo también molestos con la "decisión para nada empática".

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, salió a pedir un protocolo provincial para decidir la suspensión de las clases.

Del árbol caído también hizo leña el sindicato, que horas después reclamó protocolizar la decisión de suspensión de clases. El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, anticipó que impulsarán un proyecto de ley para establecer un protocolo permanente que obligue a comunicar las suspensiones con, al menos, 8 horas de anticipación.

El error dejó una enseñanza, y el mismo equipo comunicó ese mismo jueves a la noche la suspensión de clases del viernes para el turno mañana.

Ese día también se comunicó un dato alentador que sirvió en parte para olvidar el mal rato: los alumnos de Mendoza mejoraron notablemente el rendimiento en Lengua, según lo que se midió en las pruebas Aprender 2025. Y Alfredo Cornejo se plegó al festejo de esos números.

Internamente aseguran que no fue oportunismo. Si bien el dato se tenía desde hace una semana, desde Nación habían pedido esperar para comunicarlo a que fuera la ministra de Capital Humano de Javier Milei, Sandra Petovello, quien diera la buena noticia en sus redes sociales.

El candidato que salió a poner la cara por otro

Tal indignación había generado la tardía comunicación de la suspensión de clases en medio de la ola polar, que ni la inauguración de reformas en el hospital Lencinas hizo que el ministro Mema pudiera escapar a la obligación de dar respuestas oficiales.

Otro de los candidatos a la gobernación, Natalio Mema, salió a dar la cara por Tadeo García Zalazar y explicó por qué se decidió tardíamente la suspensión de las clases el pasado jueves. Foto: Gobierno de Mendoza

El funcionario naturalizó la situación, y puso la cara en medio de la requisitoria de los medios, pero en el fondo no dejó de ser una molestia para el Gobierno que esa millonaria inversión en Salud quedara solapada por aquella decisión del equipo de Educación.

Y tampoco faltó quien marcara que era un candidato que aspira a la gobernación, salvándole las papas a otro contrincante.

En una batalla cualquiera, cuando hay dos compitiendo y uno se equivoca, el que nota el error suele dejar que su oponente continúe pifiándole porque eso le resta posibilidades, pero esta situación no pareció resolverse así, al menos hacia afuera.

Los que miran el vaso medio lleno en el Ministerio de Educación aseguran, que aunque tardía, la medida se tomó y las consecuencias pudieron ser peores, pensando en la seguridad de los alumnos y de todos los que se movilizan en un día común de clases presenciales.

"Este jueves hubo el triple de movimiento de ambulancias que un jueves normal por la gran cantidad de accidentes por el estado de las rutas, imaginen lo que pudo pasar si no suspendíamos las clases en toda la provincia, como se decidió", afirman en Casa de Gobierno.

El candidato que toma medidas para mostrar gestión

En la misma semana en que a García Zalazar se le incendió el celular, otro de sus oponentes internos, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, tomó una medida de gestión para mostrar austeridad y buscar empatía de sus vecinos y potenciales votantes: congeló los sueldos de sus funcionarios por 6 meses.

Ulpiano Suarez no sólo decidió congelar el salario de sus 116 funcionarios por 6 meses, también siguió recorriendo la provincia para sumar adeptos. Aquí se mostró con empresarios y productores del Valle de Uco.

La medida que entró en vigencia el 1 de julio, alcanza a 116 funcionarios hasta fin de año.

De acuerdo con lo informado por la comuna, la decisión "busca acompañar con empatía el complejo contexto económico que atraviesa el país y tiene como objetivo fortalecer la austeridad en la administración pública, preservar el equilibrio fiscal y garantizar la continuidad de los servicios que presta el municipio".

Ulpiano fue el primero en reaccionar así a la continua baja de la coparticipación y de la misma recaudación de tasas, lo que obviamente reduce los ingresos de la comuna, como lo hace ya para varias intendencias, muchas de las cuales debieron pedir auxilio a la Provincia con adelantos de coparticipación.

Pero en paralelo, Suarez no deja de mostrarse caminando la provincia buscando posicionarse en lugares lejanos al Gran Mendoza, en donde puede ser menos conocido. Este viernes se lo vio reunido con productores y exportadores de Tunuyán, luego de haber mantenido encuentros con varias cámaras productivas y comerciales del Valle de Uco.

Un candidato que lo deja todo por su sobrino

En el listado de candidatos o potenciales dirigentes que aspiran a suceder a Alfredo Cornejo apareció en los últimos días el ex gobernador Rodolfo Suarez, actual senador nacional con mandato justo hasta 2027.

Al senador nacional y ex gobernador Rodolfo Suarez se lo nombró en las últimas semanas como un potencial dirigente para suceder a Alfredo Cornejo. Pero desde el entorno del legislador rechazaron que esa posibilidad esté en sus planes. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Desde el entorno del legislador nacional niegan rotundamente que tenga en sus planes volver a competir por el sillón que ocupó entre 2019 y 2023 o que se mueva políticamente para eso.

"Si aparece su nombre es porque alguien lo debe estar midiendo, y es probable que surja porque tiene un alto nivel de conocimiento en toda la provincia", esbozan como explicación.

De igual manera resaltan con énfasis, que si Ulpiano Suarez continúa firme en su camino a la gobernación, su tío nunca pensaría en competir con él, y aún cuando se lo propusieran daría un paso al costado para no entorpecer las aspiraciones de su sobrino.