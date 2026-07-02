El programa político Séptimo Día se ha instalado como el escenario que todo aspirante a la gobernación usa para lanzarse públicamente a esa batalla. Con mayor definición o con más tibieza, así lo hicieron en su momento el intendente citadino Ulpiano Suarez, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, su par de Gobierno, Natalio Mema, y ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
El diputado Andrés Lombardi se anotó en la carrera por la gobernación
El presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR admitió que lo enorgullese que su nombre suene como potencial candidato a la gobernación
Lombardi, que también preside la UCR, se había mostrado días atrás en una pelea de box en Lavalle usando una remera con la inscripción "Peti Lombardi va a dar pelea".
Este miércoles en 7D admitió que la idea de usar esa remera "fue una picardía", aunque reconoció que le genera "gratitud" el hecho de que su nombre suene como potencial candidato a la gobernación.
Fiel alumno de la escuela de Alfredo Cornejo antepuso a esa potencial candidatura su pertenencia al equipo que comanda el gobernador y marcó -como repiten varios- que está dispuesto a jugar en donde el equipo lo necesite.
"La figura de ser gobernador en Mendoza, es el sillón que a todo dirigente le gustaría ocupar. Y que el nombre de uno suene entre los posibles te llena de orgullo y te das cuenta que muchos sacrificios que hiciste no han caído en saco roto, sino que han servido para construir", reconoció.
De igual manera se encargó de dilatar toda definición a diciembre y de recalcar que a Cornejo aún le queda más de un año de gestión al frente del Gobierno.
¿Rodolfo Suarez vuelve a sonreír como candidato?
El fin de semana pasado, describiendo el escenario de potenciales candidatos a gobernador de Cambia Mendoza, el periodista Ricardo Montacuto deslizó que hay quienes ven al ex gobernador Rodolfo Suarez como un "componedor por naturaleza" que "no sería indigerible para LLA", en el caso de que la UCR pueda mantener su sociedad política con los libertarios.
Un dato no menor es que Rodolfo Suarez no podría pasar por alto que su sobrino, Ulpiano tiene la aspiración de llegar al sillón del cuarto piso de Casa de Gobierno y viene trabajando por eso desde el año pasado.
Este miércoles, Julián Imazio le preguntó a Lombardi sobre esa chance y el presidente de la UCR no titubeó. "Le veo muchas chances a Rodolfo, le tengo mucho aprecio", dijo sin aclarar en qué lugar lo ve al senador nacional.