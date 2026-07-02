El diputado Andrés Lombardi se anotó en la carrera por la gobernación

Fiel alumno de la escuela de Alfredo Cornejo antepuso a esa potencial candidatura su pertenencia al equipo que comanda el gobernador y marcó -como repiten varios- que está dispuesto a jugar en donde el equipo lo necesite.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, coquetea con la idea de ser candidato a gobernador.

"La figura de ser gobernador en Mendoza, es el sillón que a todo dirigente le gustaría ocupar. Y que el nombre de uno suene entre los posibles te llena de orgullo y te das cuenta que muchos sacrificios que hiciste no han caído en saco roto, sino que han servido para construir", reconoció.

De igual manera se encargó de dilatar toda definición a diciembre y de recalcar que a Cornejo aún le queda más de un año de gestión al frente del Gobierno.

¿Rodolfo Suarez vuelve a sonreír como candidato?

El fin de semana pasado, describiendo el escenario de potenciales candidatos a gobernador de Cambia Mendoza, el periodista Ricardo Montacuto deslizó que hay quienes ven al ex gobernador Rodolfo Suarez como un "componedor por naturaleza" que "no sería indigerible para LLA", en el caso de que la UCR pueda mantener su sociedad política con los libertarios.

A cierto sector de Cambia Mendoza le agrada la figura de Rodolfo Suarez, como para sondear qué tipo de apoyo electoral conserva el senador nacional. Sin embargo, él no podría soslayar que su sobrino Ulpiano Suarez pretende ser gobernador y no parece dispuesto a disputarle esa carrera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Un dato no menor es que Rodolfo Suarez no podría pasar por alto que su sobrino, Ulpiano tiene la aspiración de llegar al sillón del cuarto piso de Casa de Gobierno y viene trabajando por eso desde el año pasado.

Este miércoles, Julián Imazio le preguntó a Lombardi sobre esa chance y el presidente de la UCR no titubeó. "Le veo muchas chances a Rodolfo, le tengo mucho aprecio", dijo sin aclarar en qué lugar lo ve al senador nacional.