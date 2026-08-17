Cubrieron un terreno desértico de América Latina tirando 30 camiones de pulpa de café, y lo transformaron en un bosque frondoso

Los investigadores vertieron en este terreno de América Latina unos 360 metros cúbicos de pulpa de café, que formaron una capa de aproximadamente medio metro de espesor. Al mismo tiempo, dejaron una parcela de control intacta para comparar su evolución natural. La gruesa capa de pulpa bloqueó la luz y redujo el crecimiento de las gramíneas invasoras africanas que impedían la regeneración de los árboles nativos del bosque.

Los resultados de este experimento

Durante la estación seca, además, el material contribuyó a elevar la temperatura del suelo y afectar las raíces de estas plantas. A medida que la pulpa se descompuso, liberó carbono, nitrógeno y fósforo, lo que enriqueció el suelo y favoreció el crecimiento de nuevas especies vegetales en este terreno de América Latina.

En cuanto a los resultados, la zona tratada con pulpa alcanzó cerca de un 80% de cobertura de dosel, mientras que la parcela sin intervención apenas llegó al 20%. Por otro lado, los árboles nativos también crecieron con mayor rapidez. En la zona tratada llegaron a formar un bosque joven de aproximadamente 4 metros de altura, mientras que en el pastizal de control la vegetación permaneció prácticamente estancada.

La pulpa de café es la parte exterior y carnosa que rodea al grano dentro de la cereza de café. Constituye uno de los principales residuos del procesamiento del fruto y puede representar aproximadamente entre el 40% y el 50% de su peso fresco. Por eso, el experimento demostró su potencial para recuperar determinados suelos degradados. En 2026, distintas empresas procesadoras implementan sistemas para aprovechar este residuo y devolverlo a las fincas en forma de abono orgánico.