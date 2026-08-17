Los camioneros se movilizan ante la reapertura del Paso Cristo Redentor tras 34 días cerrado

El Paso Cristo Redentor volvería a funcionar el martes tras 34 días cerrado por nevadas.

Luego se habilitará solo para el tránsito pesado de Chile a Argentina el viernes y sábado, siempre y cuando estén dadas las condiciones del tiempo en la alta montaña.

Operativo de reapertura del Paso Cristo Redentor

Este lunes comenzó el movimiento de camiones que esperan hace 34 días en el Área de Control Integrado (ACI) Uspallata, los cuales ya tienen la documentación realizada. El objetivo es que cerca de 300 rodados avancen hasta Punta de Vacas para ser los primeros en cruzar cuando se reabra el paso.

Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras en Uspallata, indicó a radio Nihuil que el objetivo es descomprimir el ACI para que el resto de los camiones que esperan en los diferentes paradores avancen y así agilizar los trámites.

Si bien el tránsito para cruzar el Paso Cristo Redentor será solo para los camiones que van hacia Chile, se espera que durante las 12 horas de apertura -de 9 a 21- pasen 800 camiones, de los 3.400 que esperan.

Indicaron que cuando ocurra la reapertura del Paso Cristo Redentor los turistas que vayan a ver la nieve no podrán estacionar al costado de la ruta. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

Mientras tanto, Tijeras confirmó que también estará habilitado el turismo interno hasta los parques de nieve, pero que los vehículos no podrán estacionar a los costados de la calzada, sino que deberán hacerlo sí o sí en los estacionamientos y paradores habilitados. Esto se debe al intenso tránsito de camiones que se espera.

Por su parte, Sergio Salazar, jefe de Pasos Fronterizos de Chile, estimó que en el vecino país hay cerca de 1.800 camiones para ingresar a Argentina. Señaló que muchos eligieron viajar por otros pasos para regresar a su país de origen ya sin carga.

Explicó que la extensión del cierre del túnel internacional no tuvo que ver solamente con las nevadas, sino que una vez que despejaron la calzada el problema fue la formación de hielo en la calzada y el peligro de desprendimientos y avalanchas, lo que no permitía garantizar la transitabilidad segura.

Ventana sin nevadas en alta montaña

El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que luego de un lunes que amaneció con nevadas en la cordillera, se espera que las precipitaciones se terminen pasado el mediodía.

Ya desde el martes se va a mantener el cielo despejado y sin posibilidad que se reanuden las nevadas por lo menos hasta el domingo, lo que representa una ventana de condiciones del tiempo óptimas para reanudar las funciones en el Paso Cristo Redentor.

Pero, Viale indicó que las nevadas podrían regresar desde el próximo domingo y si bien no será un temporal como el que ya pasó, esta situación se puede extender hasta mediados de septiembre como acción del Niño que ya se hizo sentir la alta montaña desde el 15 de julio.

El especialista señaló que este nuevo período de nevadas puede complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.