Lavar la ropa blanca con percarbonato: la solución que quita manchas y es un potente blanqueador ecológico

Por mucho tiempo, la lavandina fue el recurso más usado en la mayoría de los hogares, pero su agresividad con los tejidos y el fuerte olor, ha hecho que con el paso de los años, se haya transformado en una opción cada vez menos elegida. En su lugar, el percarbonato de sodio se posicionó como la alternativa ecológica, económica y altamente eficiente.

A menudo confundido con el bicarbonato de sodio por la similitud de su nombre, el percarbonato de sodio -conocido popularmente como “agua oxigenada sólida”- es un compuesto granulado blanco que, al entrar en contacto con el agua, se descompone en dos elementos básicos e inofensivos: carbonato de sodio y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). Es justamente esa liberación de oxígeno activo la que penetra en las fibras, disuelve las manchas más complejas y elimina malos olores.