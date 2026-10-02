La abuela argentina de 106 años que baila y es fanática del boxeo contó cuál es su secreto para vivir tanto

Cuñi tiene 106 años y una vida muy bien vivida. Foto: cortesía familiar.

Con el paso de los años formó una familia de tres hijos, 11 nietos y 10 bisnietos. Cuando habla de ellos, resume su orgullo con una frase: “Soy rica con todos los nietos”. Incluso dos de sus nietos llevan tatuada la palabra “abuela” en su honor.

La longevidad de la abuela Cuñi y la particular respuesta sobre su secreto

Cuando le preguntan cómo hizo para llegar a los 106 años, Cuñi responde con una sonrisa y una ocurrencia que ya forma parte de su historia: “La cervecita”.

Más allá de la broma, su familia destaca que durante gran parte de su vida mantuvo una rutina activa y, en general, disfrutó de buena salud.

La música también ocupa un lugar especial. A los 99 años, durante un recital de Los Palmeras en el Luna Park, protagonizó una escena que todavía recuerdan sus familiares: salió de la fila quince y avanzó bailando por los pasillos hasta llegar cerca del escenario.

El baile siguió siendo una constante en su vida. Especialmente le gusta el tango y, durante los cumpleaños familiares, suele insistir para que todos abandonen las sillas y se sumen a la fiesta.

Cuñi, uno de sus nietos y el amor tatuado en la piel. Foto: cortesía familiar.

Durante la pandemia, cuando cumplió 100 años, no pudo celebrar como esperaba. Sin embargo, familiares, amigos y vecinos llegaron hasta su casa con música, comida y un pasacalles.

Cuñi también es fanática de Boca Juniors y del boxeo, disfruta leer y comprar revistas de espectáculos. Recuerda con especial claridad episodios de su infancia en Santiago del Estero, el ferrocarril y las historias de sus padres.

Después de enviudar en 1994, decidió no volver a formar pareja. Su vida quedó concentrada en sus hijos, nietos y bisnietos.

A los 106 años, su propia explicación sobre la longevidad puede resumirse en pocas palabras: sacrificio, familia y mantenerse unidos. Y, según ella, quizás también una cervecita.