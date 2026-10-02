DIY: cómo recuperar luna sábana ajustable que tiene el elástico gastado

Un DIY de costura para arreglar las sábanas ajustables gastadas

Si vas a cambiar todo el elástico de las sábanas de abajo, te va a llevar un poco más de tiempo, pero queda más bonito. Para este DIY, vas a tener que descoser los elásticos originales que están gastados usando una pinza de costura.

Toma las medidas del contorno de la cama y a eso resta unos 20 centímetros para cortar el elástico nuevo. Luego hay que realizar un dobladillo de unos 2 centímetros en todo el borde de la sábana para introducir el nuevo elástico. Lo práctico de este truco es que, cuando se vuelva a ajustar el elástico, no hay que descoserlo de la tela y solo hay que cambiarlo pasando uno nuevo por el dobladillo.

Dos opciones de DIY de costura.

La segunda opción de DIY consiste en coser un elástico de manera transversal en cada esquina de las sábanas para meterlo abajo del colchón al colocarlas en la cama. Es más sencillo, pero no elimina el problema de raíz, solo nos ayuda a ajustar las sábanas de otra manera y salir del apuro.

Cómo lavar y cuidar las sábanas de cama para que duren más tiempo

Más allá del DIY, te permite reutilizar las sábanas; es importante cuidarlas y lavarlas bien para que duren más tiempo.

Un buen lavado es clave para alargar la vida útil de la ropa de cama.

Siempre hay que lavar las sábanas solas, sin otras prendas de ropa, usando un programa de lavado de 40°C, con la cantidad adecuada de detergente y un poco de bicarbonato para blanquearlas.