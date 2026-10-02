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DIY: cómo recuperar luna sábana ajustable que tiene el elástico gastado

Las sábanas de abajo o ajustables se gastan por el paso del tiempo y se salen de la cama cada vez que nos queremos acostar. Con un DIY se puede resolver

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo recuperar las sábanas ajustables con un DIY de costura.

Cómo recuperar las sábanas ajustables con un DIY de costura.

Cuando se rompe alguna prenda de ropa, se gasta la ropa de cama o se ensucian los repasadores de la cocina, se puede recurrir a un DIY artesanal de costura, telas y arreglos. Un truco de este tipo, ultranecesario para la casa, es el de arreglos de sábanas.

Las sábanas de abajo de la cama que se ajustan en los bordes del colchón, naturalmente, pierden elasticidad o los elásticos se vencen por el uso, los lavados y la resequedad. Lo que pasa es que a veces la tela está impecable y solo son los elásticos los que están gastados. Para este problema existe un DIY.

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Cómo recuperar las sábanas con los elásticos gastados.

Para ajustar las sábanas existen varias opciones, pero dos más efectivas. Un DIY más prolijo y duradero se puede realizar cambiando todo el borde de elásticos ajustables. Otra opción más sencilla es realizar un arreglo que solo ajuste las esquinas de las sábanas.

Un DIY de costura para arreglar las sábanas ajustables gastadas

Si vas a cambiar todo el elástico de las sábanas de abajo, te va a llevar un poco más de tiempo, pero queda más bonito. Para este DIY, vas a tener que descoser los elásticos originales que están gastados usando una pinza de costura.

Toma las medidas del contorno de la cama y a eso resta unos 20 centímetros para cortar el elástico nuevo. Luego hay que realizar un dobladillo de unos 2 centímetros en todo el borde de la sábana para introducir el nuevo elástico. Lo práctico de este truco es que, cuando se vuelva a ajustar el elástico, no hay que descoserlo de la tela y solo hay que cambiarlo pasando uno nuevo por el dobladillo.

Dos opciones de DIY de costura.

Dos opciones de DIY de costura.

La segunda opción de DIY consiste en coser un elástico de manera transversal en cada esquina de las sábanas para meterlo abajo del colchón al colocarlas en la cama. Es más sencillo, pero no elimina el problema de raíz, solo nos ayuda a ajustar las sábanas de otra manera y salir del apuro.

Cómo lavar y cuidar las sábanas de cama para que duren más tiempo

Más allá del DIY, te permite reutilizar las sábanas; es importante cuidarlas y lavarlas bien para que duren más tiempo.

Un buen lavado es clave para alargar la vida &uacute;til de la ropa de cama.

Un buen lavado es clave para alargar la vida útil de la ropa de cama.

Siempre hay que lavar las sábanas solas, sin otras prendas de ropa, usando un programa de lavado de 40°C, con la cantidad adecuada de detergente y un poco de bicarbonato para blanquearlas.

En pocas palabras

  • DIY para sábanas: Se presenta una solución artesanal para reparar sábanas ajustables con el elástico gastado.
  • Arreglo de elásticos: Se explica cómo reemplazar el elástico o ajustar las esquinas para extender la vida útil de la ropa de cama.
  • Solución práctica: El método permite recuperar la funcionalidad de las sábanas sin necesidad de desecharlas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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