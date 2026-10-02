DIY: cómo recuperar luna sábana ajustable que tiene el elástico gastado

Las sábanas de abajo de la cama que se ajustan en los bordes del colchón, naturalmente, pierden elasticidad o los elásticos se vencen por el uso, los lavados y la resequedad. Lo que pasa es que a veces la tela está impecable y solo son los elásticos los que están gastados. Para este problema existe un DIY.
Para ajustar las sábanas existen varias opciones, pero dos más efectivas. Un DIY más prolijo y duradero se puede realizar cambiando todo el borde de elásticos ajustables. Otra opción más sencilla es realizar un arreglo que solo ajuste las esquinas de las sábanas.
Un DIY de costura para arreglar las sábanas ajustables gastadas
Si vas a cambiar todo el elástico de las sábanas de abajo, te va a llevar un poco más de tiempo, pero queda más bonito. Para este DIY, vas a tener que descoser los elásticos originales que están gastados usando una pinza de costura.
Toma las medidas del contorno de la cama y a eso resta unos 20 centímetros para cortar el elástico nuevo. Luego hay que realizar un dobladillo de unos 2 centímetros en todo el borde de la sábana para introducir el nuevo elástico. Lo práctico de este truco es que, cuando se vuelva a ajustar el elástico, no hay que descoserlo de la tela y solo hay que cambiarlo pasando uno nuevo por el dobladillo.
La segunda opción de DIY consiste en coser un elástico de manera transversal en cada esquina de las sábanas para meterlo abajo del colchón al colocarlas en la cama. Es más sencillo, pero no elimina el problema de raíz, solo nos ayuda a ajustar las sábanas de otra manera y salir del apuro.
Cómo lavar y cuidar las sábanas de cama para que duren más tiempo
Más allá del DIY, te permite reutilizar las sábanas; es importante cuidarlas y lavarlas bien para que duren más tiempo.
Siempre hay que lavar las sábanas solas, sin otras prendas de ropa, usando un programa de lavado de 40°C, con la cantidad adecuada de detergente y un poco de bicarbonato para blanquearlas.
En pocas palabras
- DIY para sábanas: Se presenta una solución artesanal para reparar sábanas ajustables con el elástico gastado.
- Arreglo de elásticos: Se explica cómo reemplazar el elástico o ajustar las esquinas para extender la vida útil de la ropa de cama.
- Solución práctica: El método permite recuperar la funcionalidad de las sábanas sin necesidad de desecharlas.