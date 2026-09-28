Cómo reutilizar unos jeans viejos con un DIY y coser posavasos rústicos

Este pequeño detalle de cocina es muy útil, aunque pocos lo utilizan y optan por el clásico mantel. Pero los posavasos protegen la mesa mucho mejor porque evitan que los líquidos que chorrean manchen la madera o ensucien los manteles.

Con unos jeans: un DIY para crear posavasos muy bonitos

Con unos jeans completos se pueden coser varios DIY. Lo mejor es dividir los pantalones en secciones; así se puede aprovechar cada parte completamente. Los posavasos de cocina se pueden coser con los bolsillos traseros de los jeans, aunque un pantalón solo tiene dos, por eso conviene hacerlo con cualquier parte del pantalón.

Se pueden hacer circulares o cuadrados.

Primero hay que seleccionar una parte de los jeans lo bastante grande como para sacar varios posavasos. Conviene cortar una de las piernas y descoser el borde para tener una tela cuadrada amplia. Usando una tapa de frasco grande o un tazón grande, toma las medidas de los posavasos marcando dos porciones de tela por unidad. Cose en el revés de tela de una de las piezas una porción de entretela o una capa fina de guata. Enfrenta los derechos de tela de ambas piezas de jeans y cose con una costura recta dejando un orificio. Voltea el posavasos, cose el orificio y realiza un pespunte recto en todo el borde para fijar costuras.

Otras opciones de DIY con jeans viejos

Con el resto de los jeans que te sobró de los posavasos, se puede coser un organizador de tela circular para guardar las cremas y productos de higiene del baño.

Con los restos de jeans se pueden coser otras cosas.

También puedes hacer separadores de tela para las ollas y sartenes de la cocina, para evitar que se rayen. Esta tela es ideal para coser almohadones decorativos o llaveros pequeños con retazos.