Cómo reutilizar unos jeans viejos con un DIY y coser posavasos rústicos

Los jeans que ya no usamos por desgaste, porque pasaron de moda, nos quedan chicos o están muy rotos, no se tienen que descartar de inmediato. Esta tela es una de las más versátiles en el mundo de la costura, sobre todo si se trata de jeans viejos con tejidos más firmes, gruesos y resistentes.
La tela de jean se puede cortar, descoser, lavar, teñir, pintar e intervenir de muchísimas formas para crear cosas nuevas. Con un DIY o proyecto "hazlo tú mismo" se pueden usar recortes de jeans para coser diferentes proyectos; en este caso, unos posavasos rústicos para la mesa de la cocina.
Los posavasos de cocina, si pensamos en comprarlos hechos, por lo general vamos a conseguir algunos modelos más caros, de telas gruesas, algunos de materiales plásticos o de maderas barnizadas.
Este pequeño detalle de cocina es muy útil, aunque pocos lo utilizan y optan por el clásico mantel. Pero los posavasos protegen la mesa mucho mejor porque evitan que los líquidos que chorrean manchen la madera o ensucien los manteles.
Con unos jeans: un DIY para crear posavasos muy bonitos
Con unos jeans completos se pueden coser varios DIY. Lo mejor es dividir los pantalones en secciones; así se puede aprovechar cada parte completamente. Los posavasos de cocina se pueden coser con los bolsillos traseros de los jeans, aunque un pantalón solo tiene dos, por eso conviene hacerlo con cualquier parte del pantalón.
- Primero hay que seleccionar una parte de los jeans lo bastante grande como para sacar varios posavasos. Conviene cortar una de las piernas y descoser el borde para tener una tela cuadrada amplia.
- Usando una tapa de frasco grande o un tazón grande, toma las medidas de los posavasos marcando dos porciones de tela por unidad.
- Cose en el revés de tela de una de las piezas una porción de entretela o una capa fina de guata.
- Enfrenta los derechos de tela de ambas piezas de jeans y cose con una costura recta dejando un orificio.
- Voltea el posavasos, cose el orificio y realiza un pespunte recto en todo el borde para fijar costuras.
Otras opciones de DIY con jeans viejos
Con el resto de los jeans que te sobró de los posavasos, se puede coser un organizador de tela circular para guardar las cremas y productos de higiene del baño.
También puedes hacer separadores de tela para las ollas y sartenes de la cocina, para evitar que se rayen. Esta tela es ideal para coser almohadones decorativos o llaveros pequeños con retazos.
En pocas palabras
- Posavasos rústicos: Se pueden crear con jeans viejos como proyecto DIY para decorar y proteger mesas de cocina.
- Material versátil: La tela de jean permite cortar, coser y transformar prendas en desuso en objetos útiles para el hogar.
- Otros usos: Los retazos de jeans también sirven para hacer organizadores de baño, separadores de ollas o almohadones decorativos.