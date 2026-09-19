DIY paso a paso para teñir unos viejos jeans negros que han perdido color

Un DIY para teñir los jeans negros cuando pierden color

Los jeans negros o de colores oscuros se destiñen mucho más que otras prendas de ropa, sobre todo si los pantalones tienen un porcentaje muy alto de hilos de algodón.

Los jeans negros se destiñen con facilidad porque la mayoría de los tintes oscuros con los que se tiñen los hilos se adhieren solo a la superficie y no llegan al interior del hilo.

Con los lavados constantes de los jeans, el desgaste por uso, la fricción, la exposición al sol y la calidad del teñido, los pantalones de jeans van perdiendo color.

Para retrasar la decoloración de los jeans y proteger las fibras por más tiempo, hay que lavarlos siempre con agua fría, secarlos del revés y sin sol directo, utilizar un jabón especial para ropa oscura y evitar los lavados constantes.

Para teñir los jeans negros desteñidos se puede realizar un DIY con tinte comercial de ropa y agua caliente.

Limpia y humedece los jeans antes de comenzar con el DIY para que el tinte se absorba bien. Compra el tinte que se conoce como anilina. Prepara en una taza agua caliente para disolver el tinte y coloca la anilina ya disuelta en un balde con agua caliente junto con una taza de sal. Coloca los jeans y remueve con una espátula o palo durante 20 minutos. Deja reposar los jeans en el agua con el tinte durante 45 minutos. Enjuaga los jeans con agua fría hasta que salga limpia y lávalos con un ciclo corto de lavarropas antes de usarlos.

Otras prendas de ropa que se pueden teñir con este DIY

Todas las prendas de ropa compuestas de fibras naturales, como los jeans o todo lo que sea de algodón en mayor o menor porcentaje, se pueden teñir con este DIY.

Las telas naturales se pueden teñir perfectamente porque toman los pigmentos.

Las remeras, buzos y pantalones de algodón, las camisas y vestidos de lino, la ropa de lana y los pañuelos o vestidos de seda agarran bien el tinte.