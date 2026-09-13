DIY: cómo coser ganchos para enrollar los cables de los electrodomésticos o aparatos de la casa

Todo DIY de hogar puede ser una solución o una oportunidad de crear nuevas cosas con diseños propios. Los DIY de costura son ideales para ello, ya que usando algunos retazos viejos o comprando telas nuevas se puede coser de todo, desde accesorios para el pelo hasta carteras, prendas de ropa y objetos para organizar mejor la casa.
En este punto de organizar, aparece uno de los problemas más frecuentes en el hogar: los cables enrollados y desordenados de los aparatos pequeños o electrodomésticos. Cuando los cables no vienen con algún soporte o gancho que nos permita ordenarlos bien, se empiezan a romper, se ensucian, se pueden enganchar con otros cables y se enredan fácilmente.
Te dejo un DIY de costura muy sencillo, muy barato, que se puede realizar sin máquina de coser y con pedacitos de tela viejos. Este truco está pensado para confeccionar pequeños ganchos de tela ajustables para retener los cables enrollados y mantener la casa ordenada.
DIY paso a paso: un truco para mantener los cables de los electrodomésticos ordenados
Este pequeño DIY de costura es muy simple y se confecciona en minutos. Puedes aprovechar para coser varios ganchos de tela para todos los electrodomésticos o aparatos con cables de la casa. Es perfecto para sujetar los cables de la plancha, de los cargadores de celular o computadora, los enchufes que quedan colgando o los alargues adaptadores.
Vas a necesitar: tela fina o liviana (aunque también unos pedazos de jean viejo pueden servir), entretela, hilo, aguja, tijeras, un pedazo de velcro o un botón con un elástico para cerrar el enganche.
- El primer paso del DIY consiste en cortar las piezas de tela que vas a usar con la medida correspondiente a la cantidad de cables que vas a retener. Si es un cargador de compu, tiene un diámetro más grande, pero si son unos auriculares, tiene que ser más pequeños.
- Pega la entretela a una de las piezas de tela usando la plancha.
- Enfrenta el derecho de la otra tela al derecho de la tela con la entretela y cose, dejando un orificio para voltear.
- Voltea el rectángulo y cose los abrojos, asegurándote de que quede uno en cada lado de la pieza para que, al realizar el cilindro alrededor de los cables, se puedan juntar. Este DIY también se puede hacer con botones.
Consejos para cuidar los cables de los electrodomésticos de la casa
No basta con realizar este DIY. Para proteger los cables de los electrodomésticos, siempre hay que evitar tirar de ellos para desenchufar los aparatos. Se desconectan tomando el enchufe.
Evita dobleces bruscos en los cables porque los filamentos internos se pueden romper y dañar los electrodomésticos.
Enrolla los cables sin tensión, compra aparatos de calidad y nunca utilices instalaciones eléctricas inseguras o improvisadas de manera casera.
En pocas palabras
- DIY de costura: Crea ganchos ajustables para organizar cables de electrodomésticos.
- Solución práctica: Evita que los cables se rompan, enreden o ensucien fácilmente.
- Materiales simples: Utiliza retazos de tela, hilo, aguja y velcro o botón.