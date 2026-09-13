DIY: cómo coser ganchos para enrollar los cables de los electrodomésticos o aparatos de la casa

DIY paso a paso: un truco para mantener los cables de los electrodomésticos ordenados

Este pequeño DIY de costura es muy simple y se confecciona en minutos. Puedes aprovechar para coser varios ganchos de tela para todos los electrodomésticos o aparatos con cables de la casa. Es perfecto para sujetar los cables de la plancha, de los cargadores de celular o computadora, los enchufes que quedan colgando o los alargues adaptadores.

Vas a necesitar: tela fina o liviana (aunque también unos pedazos de jean viejo pueden servir), entretela, hilo, aguja, tijeras, un pedazo de velcro o un botón con un elástico para cerrar el enganche.

El primer paso del DIY consiste en cortar las piezas de tela que vas a usar con la medida correspondiente a la cantidad de cables que vas a retener. Si es un cargador de compu, tiene un diámetro más grande, pero si son unos auriculares, tiene que ser más pequeños. Pega la entretela a una de las piezas de tela usando la plancha. Enfrenta el derecho de la otra tela al derecho de la tela con la entretela y cose, dejando un orificio para voltear. Voltea el rectángulo y cose los abrojos, asegurándote de que quede uno en cada lado de la pieza para que, al realizar el cilindro alrededor de los cables, se puedan juntar. Este DIY también se puede hacer con botones.

Consejos para cuidar los cables de los electrodomésticos de la casa

No basta con realizar este DIY. Para proteger los cables de los electrodomésticos, siempre hay que evitar tirar de ellos para desenchufar los aparatos. Se desconectan tomando el enchufe.

Enrolla los cables con cuidado y evita que se rompan.

Evita dobleces bruscos en los cables porque los filamentos internos se pueden romper y dañar los electrodomésticos.

Enrolla los cables sin tensión, compra aparatos de calidad y nunca utilices instalaciones eléctricas inseguras o improvisadas de manera casera.