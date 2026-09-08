DIY paso a paso para recuperar unos jeans manchados con lavandina

Cuando los jeans son de color muy azul o son de color negro, se puede recurrir al viejo DIY de la anilina, un pigmento que se utiliza para teñir prendas de ropa. La anilina se pega muy bien a los hilos de algodón de los jeans y se puede usar sin problema, pero tomando medidas de seguridad para manos, ojos, nariz y boca.

Existen varias opciones de truco.

Solo hay que poner los jeans en agua con la anilina comercial en polvo del color que desees y seguir las instrucciones del paquete. Esta es la primera opción de DIY, que también se puede realizar a la inversa: manchando más los jeans a propósito para generar un efecto nevado.

El segundo truco es un poco más extravagante. Si los jeans tienen pequeñas gotas de lavandina, pero esparcidas por todas partes, se puede usar strass o algún tipo de lentejuela para remodelar el pantalón, cubrir las manchas y diseñar unos jeans de moda brillantes. Es un DIY que lleva tiempo y paciencia, pero el resultado es muy canchero.

Reutilizar los jeans manchados con lavandina creando otras cosas

Si la mancha de lavandina es muy grande y se nota mucho, quizás los DIY anteriores no queden tan bien. En estos casos que damos los jeans por perdidos, la tela de los mismos se puede reutilizar.

Los jeans también se pueden convertir en nuevas prendas y accesorios.

Se puede usar la tela de jeans para crear una cartera o bolso, organizadores para los útiles escolares, almohadones, individuales, caminos de mesa, manteles e incluso prendas de ropa nuevas. Es una tela muy resistente y versátil.