Emilia Troncoso salió del quirófano tras recibir el corazón que esperaba: "La operación fue exitosa"

"Al mediodía le dijimos a Emilia que había llegado el corazón. Lo hicimos junto a las psicólogas y la pediatra. Entró a las 16.30 al quirófano", dijo el papá a Diario UNO.

Después de meses de espera, incertidumbre y miedo, finalmente llegó el momento que Emilia Troncoso y su familia soñaban. A la niña mendocina de 12 años le apareció un corazón compatible y este mismo lunes ingresó a quirófano para recibir el trasplante que necesita. La noticia fue confirmada y rápidamente comenzó a recorrer Mendoza, donde durante meses cientos de personas siguieron su historia y rezaron por ella.

"Llegó el corazón para Emilia. No sabemos nada, no sabemos de dónde, pero llegó", dijo el papá.

Cristian Troncoso, el papá de Emilia, ahora un poco más tranquilo, atravesó las horas más intensas desde que su hija llegó a Buenos Aires. Consultado por Diario UNO, este lunes al mediodía fue breve, casi sin poder detenerse a hablar en medio de la vorágine que comenzó con la noticia: “Muchos nervios, ansiedad y miedo. Es todo lo que puedo decir, no puedo hablar en este momento”, había expresado. También aclaró que desconocía la procedencia del órgano.

Detrás de esas pocas palabras están los meses de angustia de una familia que dejó Mendoza para acompañar a su hija, la espera interminable por un órgano y cada avance de Emilia, que en los últimos días había logrado volver a caminar y recuperar fuerzas mientras permanecía internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El corazón tan esperado llegó y ahora se espera la recuperación

Ahora, el escenario cambió por completo. El corazón que tanto esperaba llegó y comienza una nueva etapa para Emi.

La propia familia difundió este lunes un mensaje acompañado por una fotografía de la niña jugando al básquet, su gran pasión, con una frase que resume el momento: “Llegó su tan esperado momento”. Allí contaron que el corazón ya está en el hospital y que en unas horas Emilia ingresaría a quirófano. Más tarde su papá cumplió con la promesa de comunicar el estado de la niña tras la cirugía.

“Hoy comienza una nueva etapa en su vida. Su corazón ya está acá”, expresaba el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre familiares, amigos y todas las personas que acompañaron su historia.

Emilia es jugadora de básquet de Andes Talleres y ese deporte fue uno de los grandes motores durante estos meses. La niña permanece internada desde hace más de cuatro meses y debió atravesar una compleja recuperación, incluida la colocación de un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia cardíaca que le permitió continuar esperando el órgano compatible.

Hace apenas unos días, su papá había contado que Emilia había vuelto a caminar después de permanecer durante semanas prácticamente inmóvil y que hacía ejercicios para recuperar fuerza. También extrañaba profundamente a sus amigas, su club y su amado básquet.

Ahora, toda esa espera desembocó en el momento más importante.

Emi ya tiene un corazón. Emilia soportó la cirugía y llega el momento de la recuperación. "Infinitamente agradecidos", reiteró el papá.