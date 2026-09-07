Emilia Troncoso salió del quirófano tras recibir el corazón que esperaba: "La operación fue exitosa"

Después de 8 horas de cirugía, llegó la noticia que toda la familia y todo Mendoza esperaba. Emilia Troncoso, la mendocina de 12 años que aguardaba un trasplante de corazón, salió del quirófano y la operación fue exitosa, según confirmó su papá, Cristian Troncoso. Pasada la medianoche de este martes, su papá dijo vía WhatSapp a Diario UNO: “Nos llamaron y nos habló el cirujano y la cardióloga y nos dijeron que la operación había finalizado y que salió todo bien”. La cirugía se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
"Ahora a esperar su recuperacion. Muchas gracias a todos por las oraciones, los mensajes alentadores y la luz que han enviado a Emi, nosotros como papás nunca vamos a olvidar este acompañamiento de todos", agregó.
Emilia Troncoso ingresó al quirófano este lunes a las 16.30, para comenzar la intervención (el trasplante de corazón) que se estimaba que extenderse durante aproximadamente 10 horas, según les informaron los médicos a sus padres. Finalmente terminó un rato antes de lo previsto. La niña supo desde el mediodía del lunes que había llegado el corazón que esperaba: fueron sus papás, junto con su pediatra de terapia y las psicólogas que la acompañan, quienes se lo comunicaron. Así, consciente de que comenzaba el momento que esperó durante meses, Emilia ingresó a quirófano para recibir el trasplante que puede darle una nueva oportunidad.
Después de meses de espera, incertidumbre y miedo, finalmente llegó el momento que Emilia Troncoso y su familia soñaban. A la niña mendocina de 12 años le apareció un corazón compatible y este mismo lunes ingresó a quirófano para recibir el trasplante que necesita. La noticia fue confirmada y rápidamente comenzó a recorrer Mendoza, donde durante meses cientos de personas siguieron su historia y rezaron por ella.
Cristian Troncoso, el papá de Emilia, ahora un poco más tranquilo, atravesó las horas más intensas desde que su hija llegó a Buenos Aires. Consultado por Diario UNO, este lunes al mediodía fue breve, casi sin poder detenerse a hablar en medio de la vorágine que comenzó con la noticia: “Muchos nervios, ansiedad y miedo. Es todo lo que puedo decir, no puedo hablar en este momento”, había expresado. También aclaró que desconocía la procedencia del órgano.
Detrás de esas pocas palabras están los meses de angustia de una familia que dejó Mendoza para acompañar a su hija, la espera interminable por un órgano y cada avance de Emilia, que en los últimos días había logrado volver a caminar y recuperar fuerzas mientras permanecía internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
El corazón tan esperado llegó y ahora se espera la recuperación
Ahora, el escenario cambió por completo. El corazón que tanto esperaba llegó y comienza una nueva etapa para Emi.
La propia familia difundió este lunes un mensaje acompañado por una fotografía de la niña jugando al básquet, su gran pasión, con una frase que resume el momento: “Llegó su tan esperado momento”. Allí contaron que el corazón ya está en el hospital y que en unas horas Emilia ingresaría a quirófano. Más tarde su papá cumplió con la promesa de comunicar el estado de la niña tras la cirugía.
“Hoy comienza una nueva etapa en su vida. Su corazón ya está acá”, expresaba el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre familiares, amigos y todas las personas que acompañaron su historia.
Emilia es jugadora de básquet de Andes Talleres y ese deporte fue uno de los grandes motores durante estos meses. La niña permanece internada desde hace más de cuatro meses y debió atravesar una compleja recuperación, incluida la colocación de un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia cardíaca que le permitió continuar esperando el órgano compatible.
Hace apenas unos días, su papá había contado que Emilia había vuelto a caminar después de permanecer durante semanas prácticamente inmóvil y que hacía ejercicios para recuperar fuerza. También extrañaba profundamente a sus amigas, su club y su amado básquet.
Ahora, toda esa espera desembocó en el momento más importante.
Emi ya tiene un corazón. Emilia soportó la cirugía y llega el momento de la recuperación. "Infinitamente agradecidos", reiteró el papá.
En pocas palabras
- Llegó el corazón: Emilia, una niña mendocina de 12 años, recibió un trasplante de corazón tras meses de espera.
- Emoción familiar: su padre expresó antes de la cirugía "nervios, ansiedad y miedo" ante la inminencia de la cirugía.
- Nuevo comienzo: "Nunca vamos a olvidar este acompañamiento", dijo el papá tras la cirugía de 8 horas.