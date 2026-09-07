Apareció un corazón para Emilia Troncoso, la niña mendocina que esperaba un trasplante hace más de 130 días

Apareció un corazón para Emilia Troncoso.

La niña es una apasionada del básquet y juega desde los 5 años. Durante estos meses, su familia, sus amigos y la comunidad del club Andes Talleres que la acompaña estuvieron cerca de ella, incluso con viajes a Buenos Aires para acompañarla durante la internación.

Larga espera por un corazón

El camino de Emilia hasta el diagnóstico fue extenso. En 2024 ingresó al hospital a raíz de una neumonía y en 2025 volvió a atravesar un cuadro similar. Aunque logró recuperarse de esas situaciones, posteriormente comenzó a experimentar un importante deterioro de su salud.

Después de numerosos estudios, los médicos detectaron que padecía una cardiopatía dilatada. Su estado hizo necesario el traslado al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde quedó conectada al Berlin Heart mientras ingresaba a la lista de espera para un trasplante cardíaco.

En junio, la salud de Emilia volvió a generar preocupación luego de que los médicos detectaran una infección pulmonar.

Ahora, después de más de 4 meses de espera, llegó la noticia que tanto esperaban: apareció un donante.

La familia pidió especialmente que continúen las oraciones y los buenos pensamientos por Emilia Troncoso mientras se prepara para la intervención.

Su historia movilizó a Mendoza a través de la campaña "Emi, tu cancha te está esperando", impulsada por familiares, amigos y el club donde juega, con el objetivo de acompañarla y también concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.