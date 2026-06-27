La niña mendocina de 12 años que necesita un trasplante de corazón sufrió una infección pulmonar

Por ese motivo, los médicos decidieron realizar una cirugía en la misma habitación donde permanece internada, con la intención de que sea lo menos invasivo posible. Esta operación sería realizada en la mañana de este sábado. El objetivo es resolver este cuadro para que pueda continuar recuperándose y seguir preparándose para el trasplante de corazón que necesita.

En su mensaje, la familia pidió acompañar a Emilia "con fe, esperanza y los mejores pensamientos" para que la intervención resulte favorable y agradeció el apoyo que reciben desde distintos puntos del país.

La historia de la pequeña jugadora de básquet conmovió a Mendoza

Emilia tiene 12 años, juega al básquet en Andes Talleres y desde hace semanas permanece internada en Buenos Aires luego de sufrir una grave afección cardíaca que la dejó en lista de espera para un trasplante.

Su historia movilizó a Mendoza a través de la campaña "Emi, tu cancha te está esperando", impulsada por familiares, amigos y el club donde juega para visibilizar la importancia de la donación de órganos.

Mientras espera la aparición de un corazón compatible, la niña cuenta con un corazón mecánico que le permite mantenerse con vida. En cada actualización sobre su estado de salud, su familia renueva también el mensaje que se convirtió en bandera de la campaña: "Quien trasciende nunca se va. Donar salva vidas".