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Espera un donante

La niña mendocina de 12 años que necesita un trasplante de corazón sufrió una infección pulmonar

Emilia Troncoso sigue internada en Buenos Aires. Su familia contó que este sábado sería intervenida y pidieron oraciones por su recuperación

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Emilia Troncoso (12) espera un trasplante de corazón, mientras tanto, sufrió una infección pulmonar por la que sería intervenida en la mañana de este sábado. 

Emilia Troncoso (12) espera un trasplante de corazón, mientras tanto, sufrió una infección pulmonar por la que sería intervenida en la mañana de este sábado. 

Fotos: gentileza

La salud de Emilia Troncoso, la niña mendocina de 12 años que permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón, volvió a generar preocupación. Deberá ser sometida este sábado a una nueva cirugía tras detectarse una complicación por una infección que aún atraviesa.

La noticia se supo a través de un comunicado que emitió su familia, que además convocó a una cadena de oración para acompañar a la niña durante la intervención y pidió mantener la esperanza en su recuperación.

La familia de Emilia Troncoso pidi&oacute; oraciones por la ni&ntilde;a que espera un trasplante card&iacute;aco.

La familia de Emilia Troncoso pidió oraciones por la niña que espera un trasplante cardíaco.

A la espera de un corazón para Emilia

Según explicaron desde su entorno familiar, Emilia había mostrado avances importantes durante los últimos días. Sin embargo, un estudio de sus pulmones detectó una infección que todavía no logra superar.

Por ese motivo, los médicos decidieron realizar una cirugía en la misma habitación donde permanece internada, con la intención de que sea lo menos invasivo posible. Esta operación sería realizada en la mañana de este sábado. El objetivo es resolver este cuadro para que pueda continuar recuperándose y seguir preparándose para el trasplante de corazón que necesita.

En su mensaje, la familia pidió acompañar a Emilia "con fe, esperanza y los mejores pensamientos" para que la intervención resulte favorable y agradeció el apoyo que reciben desde distintos puntos del país.

La historia de la pequeña jugadora de básquet conmovió a Mendoza

Emilia tiene 12 años, juega al básquet en Andes Talleres y desde hace semanas permanece internada en Buenos Aires luego de sufrir una grave afección cardíaca que la dejó en lista de espera para un trasplante.

Su historia movilizó a Mendoza a través de la campaña "Emi, tu cancha te está esperando", impulsada por familiares, amigos y el club donde juega para visibilizar la importancia de la donación de órganos.

Mientras espera la aparición de un corazón compatible, la niña cuenta con un corazón mecánico que le permite mantenerse con vida. En cada actualización sobre su estado de salud, su familia renueva también el mensaje que se convirtió en bandera de la campaña: "Quien trasciende nunca se va. Donar salva vidas".

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