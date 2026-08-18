Corte de agua: desde este martes hasta el jueves 20 se verá afectado el servicio por arreglos en la red

Las zonas afectadas por los cortes de agua y baja presión serán: Tigre, San Martín, Pilar y San Miguel. Hoy en Tigre de 8 a 16, podría verse afectado el perímetro comprendido por Alte. Brown, libertad e independencia.

Además, el jueves 20 de agosto, de 8 a 16, las tareas se desarrollarán en el sector delimitado por Av. Henry Ford, Av. De Los Constituyentes, Ameghino, Paul Groussac, Julio Argentino Roca, Sáenz Peña, Santa Rosa De Lima y Av. Lib. Gral. San Martín.

Hay que hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

En Pilar los trabajos tendrán lugar de 8 a 14 y las tareas alcanzarán los perímetros comprendidos por las siguientes calles: Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar Del Plata. Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol. Pedro Nieto, RP 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Durante este martes, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, de 8 a 18, también se trabaja en San Miguel en los perímetros comprendidos por Vicente López, Juan Irigoin, Domingo F. Sarmiento y Belgrano, y por Martín García, Pardo, Pedro F. De Uriarte y Ruta Provincial 23 - Av. R. Balbín.