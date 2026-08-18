Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este martes 18 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua: desde este martes hasta el jueves 20 se verá afectado el servicio por arreglos en la red
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó cortes de agua y baja presión en al menos 4 zonas para garantizar la calidad del servicio
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, AySA continúa trabajando con el Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte y hay cortes desde hoy hasta el 20 de agosto.
Las zonas afectadas por los cortes de agua y baja presión serán: Tigre, San Martín, Pilar y San Miguel. Hoy en Tigre de 8 a 16, podría verse afectado el perímetro comprendido por Alte. Brown, libertad e independencia.
Además, el jueves 20 de agosto, de 8 a 16, las tareas se desarrollarán en el sector delimitado por Av. Henry Ford, Av. De Los Constituyentes, Ameghino, Paul Groussac, Julio Argentino Roca, Sáenz Peña, Santa Rosa De Lima y Av. Lib. Gral. San Martín.
En Pilar los trabajos tendrán lugar de 8 a 14 y las tareas alcanzarán los perímetros comprendidos por las siguientes calles: Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar Del Plata. Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol. Pedro Nieto, RP 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.
Durante este martes, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, de 8 a 18, también se trabaja en San Miguel en los perímetros comprendidos por Vicente López, Juan Irigoin, Domingo F. Sarmiento y Belgrano, y por Martín García, Pardo, Pedro F. De Uriarte y Ruta Provincial 23 - Av. R. Balbín.
En pocas palabras
- Cortes de agua: AySA anuncia interrupciones y baja presión en al menos 4 zonas bonaerenses hasta el jueves 20.
- Mantenimiento de red: los trabajos buscan garantizar la calidad del servicio y optimizar el sistema de distribución.
- Zonas afectadas: Tigre, San Martín, Pilar y San Miguel experimentarán cortes programados con horarios específicos.