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Corte de agua: desde este martes hasta el jueves 20 se verá afectado el servicio por arreglos en la red

La empresa operadora de agua y saneamiento, informó cortes de agua y baja presión en al menos 4 zonas para garantizar la calidad del servicio

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: desde este martes al jueves 20 se verá afectado el servicio por arreglos en la red

Corte de agua: desde este martes al jueves 20 se verá afectado el servicio por arreglos en la red

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este martes 18 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.

Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.

Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua

AySA programó cortes de agua por arreglos en la Zona Norte de Buenos Aires.

AySA programó cortes de agua por arreglos en la Zona Norte de Buenos Aires.

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, AySA continúa trabajando con el Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte y hay cortes desde hoy hasta el 20 de agosto.

Las zonas afectadas por los cortes de agua y baja presión serán: Tigre, San Martín, Pilar y San Miguel. Hoy en Tigre de 8 a 16, podría verse afectado el perímetro comprendido por Alte. Brown, libertad e independencia.

Además, el jueves 20 de agosto, de 8 a 16, las tareas se desarrollarán en el sector delimitado por Av. Henry Ford, Av. De Los Constituyentes, Ameghino, Paul Groussac, Julio Argentino Roca, Sáenz Peña, Santa Rosa De Lima y Av. Lib. Gral. San Martín.

Hay que hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

Hay que hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

En Pilar los trabajos tendrán lugar de 8 a 14 y las tareas alcanzarán los perímetros comprendidos por las siguientes calles: Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar Del Plata. Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol. Pedro Nieto, RP 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Durante este martes, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, de 8 a 18, también se trabaja en San Miguel en los perímetros comprendidos por Vicente López, Juan Irigoin, Domingo F. Sarmiento y Belgrano, y por Martín García, Pardo, Pedro F. De Uriarte y Ruta Provincial 23 - Av. R. Balbín.

En pocas palabras

  • Cortes de agua: AySA anuncia interrupciones y baja presión en al menos 4 zonas bonaerenses hasta el jueves 20.
  • Mantenimiento de red: los trabajos buscan garantizar la calidad del servicio y optimizar el sistema de distribución.
  • Zonas afectadas: Tigre, San Martín, Pilar y San Miguel experimentarán cortes programados con horarios específicos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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