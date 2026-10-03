La DGE abrió la inscripción al jardín para 2027 y detalló qué deben presentar las familias de Mendoza

Qué documentos se necesitan para inscribir a los chicos

Las familias deben acercarse a los establecimientos estatales que cuentan con jardín de infantes. Para realizar la inscripción, la DGE solicitó el DNI del estudiante, la partida de nacimiento, documentación que acredite el domicilio actual y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando corresponda.

La convocatoria también propone aprovechar ese acercamiento para conocer cómo trabaja cada institución y qué proyectos ofrece para acompañar los primeros años de escolarización.

La DGE abrió las inscripciones para el ciclo 2027 e invitó a conocer la propuesta pedagógica de cada institución.

Las fechas y las prioridades para ingresar al jardín

El cronograma informado por la DGE se divide en las siguientes instancias:

Del 1 al 15 de octubre: inscripción directa de sala de 3 a 4 años.

inscripción directa de sala de 3 a 4 años. 15 y 16 de octubre: primera etapa de inscripción con prioridad, destinada a hermanos y estudiantes con discapacidad.

primera etapa de inscripción con prioridad, destinada a hermanos y estudiantes con discapacidad. Del 26 al 30 de octubre: segunda etapa con prioridad, que contempla los vínculos con la institución y con los establecimientos con los que articula.

segunda etapa con prioridad, que contempla los vínculos con la institución y con los establecimientos con los que articula. Desde el 17 de noviembre: inscripción de nuevos aspirantes.

Para la etapa del 26 al 30 de octubre, el organismo incluyó a los hijos de docentes y no docentes de la institución; a los hermanos de alumnos que durante 2026 asisten a la primaria con la que articula el jardín; y a los hijos de trabajadores docentes y no docentes de esa escuela primaria.

Mendoza proyecta ampliar la oferta escolar con la meta de sumar la sala de 3 años a la obligatoriedad para 2028.

También contempla a niños de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) con los que articula el jardín y que tienen domicilio real dentro del radio de la escuela. Esa articulación puede corresponder a jardines de infantes exclusivos, nucleados o anexos.

El proyecto para que la sala de 3 sea obligatoria

En paralelo con las inscripciones, la DGE informó que trabaja en la ampliación de la oferta de salas de 3 años en la provincia. La meta anunciada es incorporar esa edad a la escolaridad obligatoria hacia 2028.

Desde Educación Inicial destacaron que el paso por el jardín permite desarrollar el lenguaje, ganar autonomía, construir vínculos y aprender a través del juego.

“Es el inicio de un recorrido educativo que favorece el desarrollo integral, la construcción de vínculos, la autonomía, el juego, el lenguaje y los aprendizajes que serán la base de toda su escolaridad”, expresó Marcelo García, director de Educación Inicial.

Con ese enfoque, la DGE alentó a las familias a conocer las escuelas cercanas a sus hogares y a participar del proceso de inscripción. El objetivo, señaló el organismo, es ampliar el acceso a la educación desde la primera infancia y favorecer la continuidad del recorrido escolar dentro de una misma comunidad educativa.