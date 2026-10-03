La DGE abrió la inscripción al jardín para 2027 y detalló qué deben presentar las familias de Mendoza

Para las familias que preparan el primer ingreso al jardín, el ciclo lectivo 2027 ya tiene fechas para agendar. La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza puso en marcha el cronograma de inscripción al Nivel Inicial e invitó a acercarse a las instituciones estatales para conocer sus propuestas pedagógicas y reunir la documentación necesaria.
El proceso contempla las salas de 3, 4 y 5 años, con distintas instancias de inscripción y prioridades. La primera comenzó el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el jueves 15, destinada a la inscripción directa de sala de 3 a 4 años.
Además del calendario, el organismo planteó un objetivo para los próximos años: Mendoza proyecta que la sala de 3 forme parte de la escolaridad obligatoria hacia 2028. Por ahora, según recordó la DGE, la obligatoriedad comprende las salas de 4 y 5.
Qué documentos se necesitan para inscribir a los chicos
Las familias deben acercarse a los establecimientos estatales que cuentan con jardín de infantes. Para realizar la inscripción, la DGE solicitó el DNI del estudiante, la partida de nacimiento, documentación que acredite el domicilio actual y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando corresponda.
La convocatoria también propone aprovechar ese acercamiento para conocer cómo trabaja cada institución y qué proyectos ofrece para acompañar los primeros años de escolarización.
Las fechas y las prioridades para ingresar al jardín
El cronograma informado por la DGE se divide en las siguientes instancias:
- Del 1 al 15 de octubre: inscripción directa de sala de 3 a 4 años.
- 15 y 16 de octubre: primera etapa de inscripción con prioridad, destinada a hermanos y estudiantes con discapacidad.
- Del 26 al 30 de octubre: segunda etapa con prioridad, que contempla los vínculos con la institución y con los establecimientos con los que articula.
- Desde el 17 de noviembre: inscripción de nuevos aspirantes.
Para la etapa del 26 al 30 de octubre, el organismo incluyó a los hijos de docentes y no docentes de la institución; a los hermanos de alumnos que durante 2026 asisten a la primaria con la que articula el jardín; y a los hijos de trabajadores docentes y no docentes de esa escuela primaria.
También contempla a niños de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) con los que articula el jardín y que tienen domicilio real dentro del radio de la escuela. Esa articulación puede corresponder a jardines de infantes exclusivos, nucleados o anexos.
El proyecto para que la sala de 3 sea obligatoria
En paralelo con las inscripciones, la DGE informó que trabaja en la ampliación de la oferta de salas de 3 años en la provincia. La meta anunciada es incorporar esa edad a la escolaridad obligatoria hacia 2028.
Desde Educación Inicial destacaron que el paso por el jardín permite desarrollar el lenguaje, ganar autonomía, construir vínculos y aprender a través del juego.
“Es el inicio de un recorrido educativo que favorece el desarrollo integral, la construcción de vínculos, la autonomía, el juego, el lenguaje y los aprendizajes que serán la base de toda su escolaridad”, expresó Marcelo García, director de Educación Inicial.
Con ese enfoque, la DGE alentó a las familias a conocer las escuelas cercanas a sus hogares y a participar del proceso de inscripción. El objetivo, señaló el organismo, es ampliar el acceso a la educación desde la primera infancia y favorecer la continuidad del recorrido escolar dentro de una misma comunidad educativa.
En pocas palabras
- Inscripción al Nivel Inicial: la DGE de Mendoza abrió el ciclo 2027 para salas de 3, 4 y 5 años, detallando documentación y fechas.
- Obligatoriedad de Sala de 3: la provincia proyecta que la sala de 3 años sea obligatoria hacia 2028, sumándose a las de 4 y 5.
- Documentación Requerida: se solicita DNI, partida de nacimiento, comprobante de domicilio y CUD (si aplica) para el proceso de inscripción.