El secretario general de SUTE, Gustavo Correa, firma el acuerdo para formar la comisión que regularice la situación de los docentes que se jubilaron entre junio de 2024 y junio de 2026.

A tono, el titular del sindicato docente señaló: "Así es, se ha conformado la comisión técnica que veníamos reclamando, lo habíamos hecho de manera insistente en el ámbito paritario que se atienda la situación de los docentes que se jubilaron post junio del 24 hasta junio del 26, aproximadamente. Son las fechas con distintas situaciones para atender que puedan esos compañeros y compañeras actualizar sus haberes jubilatorios con la cláusula de garantía como remunerativa".

Sobre la dinámica de trabajo que comenzará el próximo mes, García Zalazar explicó que "a partir del 1 de diciembre, representantes del ministerio y del gremio trabajarán en conjunto para definir los requisitos, los plazos y el circuito administrativo, articulando directamente con nuestra oficina de certificaciones y ANSES".

Además el titular de la DGE precisó el horizonte temporal para la propuesta para trabajar de manera coordinada: "En un plazo de 30 días la comisión elevará una propuesta concreta de procedimiento para dar certezas y reglas claras a cada docente que inició su trámite, siempre dentro del marco legal y presupuestario de Mendoza."

El reclamo del SUTE y el origen del conflicto

A mediados de octubre de 2026 (con comunicado difundido el 19 y 20 de ese mes), el SUTE intimó al Gobierno provincial por el incumplimiento de los acuerdos paritarios vinculados con la transformación remunerativa de la cláusula de garantía (inciso J), tomando como referencia los acuerdos paritarios del 19 de abril de 2024 y los posteriores de julio y octubre de ese mismo año.

En sus presentaciones ante el Ejecutivo -acompañadas con la nómina de docentes afectados y respaldadas en la normativa vigente y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-, el sindicato planteó:

Aportes y formulario 931: se exigió la rectificación urgente del formulario 931 y la reliquidación de los haberes previsionales, al advertir que omitir la correcta declaración de los montos de la Cláusula de Garantía impacta en el cálculo jubilatorio y provoca un perjuicio patrimonial a quienes solicitaron transformar esa diferencia salarial en remunerativa.

Ámbito paritario: se reclamó la apertura de una mesa técnica para abordar los incumplimientos y establecer mecanismos de resolución que garanticen la aplicación efectiva de lo acordado en paritarias.

¿Qué es la cláusula de garantía?

En términos simples, la cláusula de garantía es un piso salarial mínimo que asegura que ningún docente cobre por debajo de un monto determinado por mes (el llamado salario mínimo docente).

Funciona como un complemento en el bono de sueldo: