Se trata de una inscripción presencial en la que se gestionará la asignación de los bancos disponibles. Por eso, quienes no tengan una vacante asignada deberán acercarse a la supervisión para continuar con el trámite.

Cuándo es la última instancia de inscripción

La cuarta y última instancia está prevista entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En este caso, las familias deberán realizar el trámite en la respectiva dirección de línea, según corresponda a Educación Secundaria Orientada o a Educación Técnica y Trabajo.

Desde la Dirección General de Escuelas señalaron que existen vacantes disponibles en distintos establecimientos y aseguraron que la provincia cuenta con bancos suficientes para garantizar el ingreso de todos los estudiantes al nivel secundario.

El sistema de asignación toma como referencia el promedio de los estudiantes. Primero se cargan las calificaciones, luego se ordenan los aspirantes de acuerdo con ese criterio y finalmente se distribuyen los bancos según las preferencias de escuelas que eligieron las familias.