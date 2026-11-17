La segunda instancia de asignación de bancos para el ingreso a primer año de las escuelas secundarias de Mendoza dejó 8.217 estudiantes con una vacante asignada, mientras que otros 1.969 quedaron afuera del reparto y deberán participar de las próximas instancias para conseguir un lugar.
Escuelas secundarias: la DGE asignó bancos a más de 8.000 alumnos de la provincia
En tanto, casi 2.000 chicos pasaron a la tercera y cuarta instancia de inscripción. Según aseguraron desde la institución, ningún alumno se quedará sin banco
En esta etapa estaban inscriptos 10.186 chicos. Los resultados de la asignación se publican este miércoles 18 de noviembre y las familias podrán consultar si sus hijos consiguieron una vacante.
Qué tienen que hacer las familias que no consiguieron banco
Los estudiantes que no obtuvieron una vacante en esta segunda instancia todavía tienen dos oportunidades para ingresar a una escuela secundaria. La próxima etapa se desarrolla entre el 24 y el 27 de noviembre y requiere que los padres o tutores concurran personalmente a las supervisiones correspondientes.
Se trata de una inscripción presencial en la que se gestionará la asignación de los bancos disponibles. Por eso, quienes no tengan una vacante asignada deberán acercarse a la supervisión para continuar con el trámite.
Cuándo es la última instancia de inscripción
La cuarta y última instancia está prevista entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En este caso, las familias deberán realizar el trámite en la respectiva dirección de línea, según corresponda a Educación Secundaria Orientada o a Educación Técnica y Trabajo.
Desde la Dirección General de Escuelas señalaron que existen vacantes disponibles en distintos establecimientos y aseguraron que la provincia cuenta con bancos suficientes para garantizar el ingreso de todos los estudiantes al nivel secundario.
El sistema de asignación toma como referencia el promedio de los estudiantes. Primero se cargan las calificaciones, luego se ordenan los aspirantes de acuerdo con ese criterio y finalmente se distribuyen los bancos según las preferencias de escuelas que eligieron las familias.
En pocas palabras
- Asignación de bancos: La DGE asignó bancos a 8.217 alumnos de escuelas secundarias mendocinas.
- Próximas instancias: 1.969 estudiantes sin banco participarán de etapas de inscripción presencial entre noviembre y diciembre.
- Garantía de lugar: La institución asegura que todos los alumnos tendrán su banco para el ingreso al nivel secundario.