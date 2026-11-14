Alumnos hicieron el primer juicio por jurado simulado en una escuela secundaria de Mendoza

El camino hacia la simulación requirió un trabajo sostenido que comenzó en julio. Durante este período, los alumnos de esa escuela ubicada en Guaymallén recibieron capacitación semanal en técnicas de litigación y argumentación gracias al acompañamiento de la Clínica Jurídica Mendoza, representada por los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.

Juicio por jurado en una escuela y con José Valerio presente

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional y la presencia de destacadas figuras del ámbito judicial de Mendoza. Asistió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, quien lideró la puesta en marcha de la Ley Nº 9.106 de Juicio por Jurados. Mientras que Laura Guajardo intervino como jueza técnica para dirigir el debate del juicio en la escuela secundaria.

Por su parte, el ministro Valerio valoró la experiencia al calificarla como "un ejercicio esencial de ciudadanía y soberanía popular". Durante su discurso ante la comunidad educativa, comparó la vivencia con el espíritu de la democracia ateniense y destacó la importancia de que los jóvenes asuman un rol activo en la cosa pública y en la defensa de las instituciones republicanas.

"La actividad realizada en el colegio es de gran trascendencia porque el juicio por jurado es esencialmente la máxima representación del ejercicio de la soberanía popular, que conjuntamente con la capacidad de decidir, de votar, son las dos grandes funciones que tiene el ciudadano", aportó José Valerio en diálogo con este medio.

El ministro José Valerio junto a otros representantes del Poder Judicial participaron de la actividad en la escuela secundaria IPAL. Foto: Gentileza Suprema Corte de Justicia

Y completó: "A través de esta actividad como es simular un juicio por jurado los chicos aprender cómo es la república, cómo son los derechos de las personas y cómo se ejercen esos derechos. Es decir, no solamente se aprende a tomar decisiones, que esto es muy importante, sino que también se aprende cuáles son los derechos y cómo funciona el sistema judicial".

El interés de los alumnos por el juicio por jurado

Desde la conducción del colegio IPAL, la directora Federica Narváez manifestó su sorpresa ante el nivel de involucramiento de los estudiantes. Señaló que la actividad superó todas las expectativas iniciales, generando un clima de respeto y motivación que logró despertar vocaciones tempranas hacia el derecho, la criminalística y la medicina forense.

"La idea surgió porque a partir de los 18 años ellos pueden ser jurado de juicios. Entonces a través de esta iniciativa se empiezan a formar en ese sentido, como ciudadanos y dentro de las obligaciones que ellos tienen como ciudadanos", expresó Narváez a Diario UNO.

En tanto, para la impulsora de esta propuesta pedagógica, Silvia Ponce, "se reforzaron valores, se despertaron vocaciones, y recibir el entusiasmo y la alegría de los alumnos, además de enseñar, es por lo que estoy en la escuela".

Voces protagonistas y proyección en todo Mendoza

El impacto de la vivencia también se reflejó en la perspectiva de los propios alumnos. Mara Barrera, estudiante que desempeñó el rol de abogada defensora, expresó que la experiencia resultó fascinante y le permitió comprender la complejidad del mundo judicial, ensanchando sus horizontes de aprendizaje y superando sus propios desafíos personales.

"Realmente no pensaba que estaba preparada para este proyecto que realizamos, ya que es algo muy serio y complicado en algunos casos", reconoció la alumna y confesó que la experiencia "me hizo ver las cosas desde distintos puntos de vista".

La idea es que la experiencia de simular un juicio por jurado se institucionalice en toda la educación secundaria mendocina. Foto: Gentileza Colegio IPAL

Ante esta primera simulación de un juicio por jurado, los coordinadores y directivos elevaron formalmente el proyecto a la Dirección General de Escuelas (DGE) y al Poder Judicial. La meta es lograr que la iniciativa se institucionalice de manera continua todos los años y logre integrarse formalmente dentro de las currículas de la educación secundaria en todo Mendoza.