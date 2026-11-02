Comenzó el juicio por jurado a un hombre acusado de tirotear a otro, que perdió una pierna

El acusado Hugo César Ruarte Zuleta, durante el comienzo del debate. Fotos: Prensa del Poder Judicial

El episodio se produjo en agosto de 2024 en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.

La víctima fue identificada como Mauricio Emanuel Mubilla, quien -según la pesquisa de la Fiscalía- recibió un disparo de escopeta tras lo cual fue asistido en el Hospital Central.

Finalmente, le amputaron la pierna derecha y permaneció internado varios días.

Durante el juicio por jurado, el imputado es asistido por la defensora oficial Silvina González.

Este proceso se caracteriza por ser el primero en Mendoza, de un total de 69 juicios por jurado, donde no se trata un caso de homicidio, sino un robo agravado con lesiones.

La acusación del fiscal del juicio por jurado

El fiscal Bancalari explicó, en el alegato de apertura, que fue el investigador de los hechos y que sacó una conclusión: "El imputado era el dueño del barrio no como una persona poderosa, sino como quien hacía lo que quería".

El fiscal Bancalari.

Y anticipó que los testigos que prestarán declaración darán sustento a esa aseveración.

También se escucharán audios y grabaciones policiales.

El hecho principal, dijo, se produjo el 6 de agosto de 2024, a las 19, en calle Bolívar 1.700 del barrio Santa Teresita, cuando el imputado -alias Bolaño- "disparó a Mubilla al menos 4 veces para robarle el celular, algo que no consiguió porque la víctima salió corriendo cuando vio la escopeta".