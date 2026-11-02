Comenzó el juicio por jurado popular a un hombre acusado de dispararle a otro con una escopeta para robarle un celular, tras lo cual a la víctima le amputaron una pierna.
Comenzó el juicio por jurado a un hombre acusado de tirotear a otro, que perdió una pierna
Es el juicio por jurado 69 en Mendoza y el primero por robo agravado con arma de fuego. Para el fiscal, el acusado era como "el dueño del barrio" en Las Heras
El debate se desarrolla en el Polo Judicial Penal y está a cargo de la jueza técnica Carolina Colucci, quien dio las instrucciones pertinentes a los ciudadanos que conformaron el jurado popular.
El imputado es Hugo César Ruarte Zuleta, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones gravísimas.
El episodio se produjo en agosto de 2024 en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.
La víctima fue identificada como Mauricio Emanuel Mubilla, quien -según la pesquisa de la Fiscalía- recibió un disparo de escopeta tras lo cual fue asistido en el Hospital Central.
Finalmente, le amputaron la pierna derecha y permaneció internado varios días.
Durante el juicio por jurado, el imputado es asistido por la defensora oficial Silvina González.
Este proceso se caracteriza por ser el primero en Mendoza, de un total de 69 juicios por jurado, donde no se trata un caso de homicidio, sino un robo agravado con lesiones.
La acusación del fiscal del juicio por jurado
El fiscal Bancalari explicó, en el alegato de apertura, que fue el investigador de los hechos y que sacó una conclusión: "El imputado era el dueño del barrio no como una persona poderosa, sino como quien hacía lo que quería".
Y anticipó que los testigos que prestarán declaración darán sustento a esa aseveración.
También se escucharán audios y grabaciones policiales.
El hecho principal, dijo, se produjo el 6 de agosto de 2024, a las 19, en calle Bolívar 1.700 del barrio Santa Teresita, cuando el imputado -alias Bolaño- "disparó a Mubilla al menos 4 veces para robarle el celular, algo que no consiguió porque la víctima salió corriendo cuando vio la escopeta".
En pocas palabras
- Juicio por jurado: comenzó el debate por un robo que terminó con la amputación de una pierna a la víctima.
- Imputado y cargo: Hugo César Ruarte Zuleta es acusado de robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones gravísimas.
- Hecho: ocurrió en agosto de 2024 en el barrio Santa Teresita, Las Heras, donde la víctima recibió un disparo de escopeta.