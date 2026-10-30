Comienza un juicio por jurado por un robo con arma que terminó con la víctima amputada

El juicio por jurado popular comenzará el lunes 2 en una sala de debates del Polo Judicial Penal.

El juicio por jurado 69 en Mendoza

La víctima, identificada como Mauricio Emanuel Mubilla Rodríguez, sufrió heridas de una escopeta, que derivaron en la amputación de una pierna.

Será el juicio por jurado popular número 69 en Mendoza desde la implementación de este sistema que habilita la participación de ciudadanos comunes en la resolución de casos criminales.

Se desarrollará ante el Tribunal Penal Colegiado 1 y la jueza técnica será Carolina Colucci.

El caso de robo agravado y lesiones gravísimas

Según la acusación fiscal, el imputado abordó a la víctima, la amenazó con el arma de fuego tipo escopeta y le exigió que entregara un celular.

Sin embargo, Mubilla Rodríguez no llevaba ese aparato consigo, por lo que -de acuerdo a la pesquisa- el imputado le disparó en la pierna derecha, que debió ser amputada en el Hospital Central.

La víctima fue asistida y amputada en el Hospital Central.

El caso fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso con la calificación penal vinculada a las lesiones gravísimas.

El jurado popular, que será conformado un par de horas antes en el Polo Judicial, deberá analizar las pruebas producidas y determinar si el acusado es culpable o no culpable.

La defensora oficial Silvina González asistirá al imputado.