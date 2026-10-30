Está todo listo para que en Mendoza se realice el primer juicio por jurado popular por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Además, por el delito de lesiones gravísimas.
Comienza un juicio por jurado por un robo con arma que terminó con la víctima amputada
El caso ocurrió en el barrio Santa Teresita de Las Heras en agosto de 2024. Según la acusación fiscal, el imputado usó una escopeta para robar un celular
El debate se hará el lunes 2 de noviembre en el Polo Judicial. El imputado es Hugo César Ruarte Zuleta, de acuerdo a la información oficial suministrada por la Oficina de Prensa del Poder Judicial.
El jurado popular deberá resolver si Ruarte Zuleta es culpable o no culpable del hecho criminal ocurrido en agosto de 2024 en el barrio Santa Teresita, en Las Heras.
El juicio por jurado 69 en Mendoza
La víctima, identificada como Mauricio Emanuel Mubilla Rodríguez, sufrió heridas de una escopeta, que derivaron en la amputación de una pierna.
Será el juicio por jurado popular número 69 en Mendoza desde la implementación de este sistema que habilita la participación de ciudadanos comunes en la resolución de casos criminales.
Se desarrollará ante el Tribunal Penal Colegiado 1 y la jueza técnica será Carolina Colucci.
El caso de robo agravado y lesiones gravísimas
Según la acusación fiscal, el imputado abordó a la víctima, la amenazó con el arma de fuego tipo escopeta y le exigió que entregara un celular.
Sin embargo, Mubilla Rodríguez no llevaba ese aparato consigo, por lo que -de acuerdo a la pesquisa- el imputado le disparó en la pierna derecha, que debió ser amputada en el Hospital Central.
El caso fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso con la calificación penal vinculada a las lesiones gravísimas.
El jurado popular, que será conformado un par de horas antes en el Polo Judicial, deberá analizar las pruebas producidas y determinar si el acusado es culpable o no culpable.
La defensora oficial Silvina González asistirá al imputado.
En pocas palabras
- Juicio por jurado: comienza el debate por robo agravado con arma que terminó con amputación.
- Hecho delictivo: el imputado usó escopeta para robar celular y disparó a la víctima en Las Heras.
- Contexto legal: es el juicio popular N°69 en Mendoza desde 2019, cuando comenzó a aplicarse el sistema de participación ciudadana en el ámbito judicial.