Juicio por jurado exprés: "La víctima 'se fue con San Pedro', tal como dijo el acusado del crimen"

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE JOB ANTONIO GODOY SOSA - ALEGATOS DE CLAUSURA

"Fue un hecho de venganza y Justicia por mano propia. Efectivamente Job Godoy 'se fue con San Pedro', tal como dijo el acusado, porque así lo planeó y decidió", concluyeron sobre el crimen.

Tanto la Fiscalía como el abogado querellante, Nicolás Mari, solicitaron un veredicto de culpabilidad por homicidio agravado por el vínculo. En ese caso, la jueza técnica Laura Guajardo lo condenará a una pena de entre 11 y 33 años de cárcel.

Por su parte, el abogado defensor Mariano Tello insistió en la inocencia de su cliente: "Ni siquiera hay un testigo que haya dicho que fue él quien disparó. El único testigo presencial del hecho aclaró que no le vio la cara a quien ejecutó el crimen. Tomás Cornejo, a lo largo de 20 años, mantuvo una conducta intachable y no tuvo antecedentes penales. Mínimamente es algo valorable":

Job Antonio Godoy.jpg La víctima fatal del crimen en Maipú.

Narcotráfico, Deportivo Maipú y crimen

La versión de la Fiscalía de Homicidios es que Tomás Cornejo y Job Godoy tenían problemas previos vinculados con el mundo del narcomenudeo. Las diferencias pasaron a un plano mayor el 2 de diciembre de 2023, cuando Deportivo Maipú jugó la final por el ascenso en Córdoba ante Deportivo Riestra. Los dos imputados son hinchas del equipo botellero.

Ese día, Tomás Cornejo había viajado hasta esa provincia para ver el partido que Maipú terminó perdiendo. Mientras se encontraba fuera de Mendoza, se enteró de que Job Godoy, quien había salido de la cárcel meses atrás, le había tiroteado el frente de su casa. Por ese motivo es que, según reconstruyó la Fiscalía, es que en su regreso decidió vengar el hecho y terminó consumando el crimen. La víctima sufrió tres heridas de arma de fuego que recibió en el cráneo, en el tórax y el brazo derecho.

En el expediente también estuvo vinculado Aron Emiliano Pérez (21), un amigo del presunto asesino y quien le habría conseguido el arma homicida. De hecho declaró y admitió haberlo llevado en moto hasta el barrio Malcayaes tras jugar un partido de fútbol, pero negó haber participado del crimen. Este joven fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.