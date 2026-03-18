Este miércoles finalizará el juicio por jurado más rápido del que se tenga registro en Mendoza. En horas de la tarde, doce ciudadanos definirán si Tomás Cornejo Yacante (22) fue el autor del crimen de Job Antonio Godoy, un exconvicto de 40 años que fue baleado a fines de 2023 en Maipú.
Juicio por jurado exprés: "La víctima 'se fue con San Pedro', tal como dijo el acusado del crimen"
Este miércoles, tras sólo 3 días de debate, se conocerá el veredicto contra Tomás Cornejo por el crimen del exconvicto Job Antonio Godoy (40), ocurrido a fines de 2023
En todos los juicios por jurado que se han realizado en Mendoza, generalmente se extienden de lunes a viernes de una misma semana. Sin embargo, en este caso el trámite fue mucho más rápido: el lunes se definió al jurado y se realizaron los alegatos de apertura, el martes se ventilaron todos los testimonios y este miércoles se realizaron los alegatos finales y se escuchará el veredicto.
En las conclusiones finales, los fiscales Fernando Guzzo y Andrea Lazo sostuvieron que Tomás Cornejo fue el autor del crimen. Dentro de las pruebas, se basaron en gran parte en los audios que evidenciaron que el sospechoso tenía problemas previos y había amenazado de muerte a la víctima. "Son sus propias palabras la mayor prueba en su contra. En los audios se lo escuchaba desperado por huir y deshacerse del arma homicida. Decía que estaba seguro que nadie lo había visto y que iba a ser su palabra contra la de ellos", argumentaron.
"Fue un hecho de venganza y Justicia por mano propia. Efectivamente Job Godoy 'se fue con San Pedro', tal como dijo el acusado, porque así lo planeó y decidió", concluyeron sobre el crimen.
Tanto la Fiscalía como el abogado querellante, Nicolás Mari, solicitaron un veredicto de culpabilidad por homicidio agravado por el vínculo. En ese caso, la jueza técnica Laura Guajardo lo condenará a una pena de entre 11 y 33 años de cárcel.
Por su parte, el abogado defensor Mariano Tello insistió en la inocencia de su cliente: "Ni siquiera hay un testigo que haya dicho que fue él quien disparó. El único testigo presencial del hecho aclaró que no le vio la cara a quien ejecutó el crimen. Tomás Cornejo, a lo largo de 20 años, mantuvo una conducta intachable y no tuvo antecedentes penales. Mínimamente es algo valorable":
Narcotráfico, Deportivo Maipú y crimen
La versión de la Fiscalía de Homicidios es que Tomás Cornejo y Job Godoy tenían problemas previos vinculados con el mundo del narcomenudeo. Las diferencias pasaron a un plano mayor el 2 de diciembre de 2023, cuando Deportivo Maipú jugó la final por el ascenso en Córdoba ante Deportivo Riestra. Los dos imputados son hinchas del equipo botellero.
Ese día, Tomás Cornejo había viajado hasta esa provincia para ver el partido que Maipú terminó perdiendo. Mientras se encontraba fuera de Mendoza, se enteró de que Job Godoy, quien había salido de la cárcel meses atrás, le había tiroteado el frente de su casa. Por ese motivo es que, según reconstruyó la Fiscalía, es que en su regreso decidió vengar el hecho y terminó consumando el crimen. La víctima sufrió tres heridas de arma de fuego que recibió en el cráneo, en el tórax y el brazo derecho.
En el expediente también estuvo vinculado Aron Emiliano Pérez (21), un amigo del presunto asesino y quien le habría conseguido el arma homicida. De hecho declaró y admitió haberlo llevado en moto hasta el barrio Malcayaes tras jugar un partido de fútbol, pero negó haber participado del crimen. Este joven fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.