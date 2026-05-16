Inicio Ovación Fútbol River Plate
Liga Profesional

River y Rosario Central buscan, en el Monumental, un lugar en la final del Torneo Apertura

El estadio Monumental es el escenario de una de las semifinales del Torneo Apertrua. River y Rosario Central buscan un lugar en la final

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ángel Di María será titular en el Monumental.
Ángel Di María será titular en el Monumental.

En el marco de una de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River y Rosario Central se ven las caras en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez es el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo.

Escuchalo en vivo por Radio Nihuil

El Millonario llegó a dicha instancia luego de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos en Núñez. Por su parte el Canalla dejó en el camino a los dos equipos de Avellaneda: Independiente y Racing (en un partido lleno de polémicas).

Datos del partido

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas