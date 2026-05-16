River y Rosario Central buscan, en el Monumental, un lugar en la final del Torneo Apertura

En el marco de una de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River y Rosario Central se ven las caras en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez es el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo.
El estadio Monumental es el escenario de una de las semifinales del Torneo Apertrua. River y Rosario Central buscan un lugar en la final
En el marco de una de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River y Rosario Central se ven las caras en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez es el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo.
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El Millonario llegó a dicha instancia luego de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos en Núñez. Por su parte el Canalla dejó en el camino a los dos equipos de Avellaneda: Independiente y Racing (en un partido lleno de polémicas).