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Mundial de Hockey 2026: Los Leones empezaron con un triunfo sin sobresaltos ante Japón

Los Leones iniciaron su camino en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica con una contundente victoria sobre Japón

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Leones ganaron con claridad.

Los Leones ganaron con claridad.

Los Leones iniciaron su camino en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica con una contundente victoria sobre Japón por 3 a 0.

Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella marcaron los tantos del equipo dirigido por Lucas Rey que ahora piensa en el encuentro de este martes 18 a las 13 hora argentina nada menos que ante Países Bajos.

Los Leones dieron un paso importante para avanzar en el Mundial de Hockey 2026.

Los Leones dieron un paso importante para avanzar en el Mundial de Hockey 2026.

El local, y siempre favorito al título, debutó este domingo con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda, el otro integrante del Grupo A que se juega en Amsterdam.

Los Leones en la fase de grupos del Mundial de Hockey 2026

  • vs. Japón 3-0
  • Martes 18 de agosto - 13:00 hs: vs. Países Bajos
  • Jueves 20 de agosto - 07:30 hs: vs. Nueva Zelanda

(*) Expresado en horario de Argentina.

Las Leonas juegan su segundo partido en el Mundial de Hockey 2026

El seleccionado femenino jugará este lunes 17 su segundo partido en el Grupo B, en Bélgica, cuando enfrente a Alemania desde las 12 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus).

Argentina viene de empatar 1 a 1 con Estados Unidos y las teutonas batieron 3 a 0 a Escocia en el debut.

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