Mundial de Hockey 2026: Los Leones empezaron con un triunfo sin sobresaltos ante Japón

Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella marcaron los tantos del equipo dirigido por Lucas Rey que ahora piensa en el encuentro de este martes 18 a las 13 hora argentina nada menos que ante Países Bajos.

Los Leones dieron un paso importante para avanzar en el Mundial de Hockey 2026.

El local, y siempre favorito al título, debutó este domingo con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda, el otro integrante del Grupo A que se juega en Amsterdam.