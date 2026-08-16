Mundial de Hockey 2026: Los Leones empezaron con un triunfo sin sobresaltos ante Japón

Los Leones iniciaron su camino en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica con una contundente victoria sobre Japón por 3 a 0.
Los Leones iniciaron su camino en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica con una contundente victoria sobre Japón
Los Leones iniciaron su camino en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos y Bélgica con una contundente victoria sobre Japón por 3 a 0.
Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella marcaron los tantos del equipo dirigido por Lucas Rey que ahora piensa en el encuentro de este martes 18 a las 13 hora argentina nada menos que ante Países Bajos.
El local, y siempre favorito al título, debutó este domingo con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda, el otro integrante del Grupo A que se juega en Amsterdam.
(*) Expresado en horario de Argentina.
El seleccionado femenino jugará este lunes 17 su segundo partido en el Grupo B, en Bélgica, cuando enfrente a Alemania desde las 12 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus).
Argentina viene de empatar 1 a 1 con Estados Unidos y las teutonas batieron 3 a 0 a Escocia en el debut.