No mires las ruedas: el secreto mejor guardado de tu auto para saber la presión exacta

Al abrir la puerta, verás un sticker (generalmente blanco o amarillo) que detalla la presión exacta de aire necesaria según la carga del auto. Si no está ahí, otro de los lugares estratégicos puede ser el lado interno de la tapa del combustible.

Debes medir la presión del aire del auto en frío.

Si revisas este lugar de tu auto mensualmente, tendrás la tranquilidad de que tu auto está siempre listo para salir a la ruta cuando tu quieras.

Siempre chequeá la presión con las ruedas del auto en frío. Si ya circulaste más de 5 kilómetros, el calor expande el aire y el medidor te dará una lectura falsa, por encima de la real.

Beneficios de revisar el aire de las ruedas del auto

Más allá de una cuestión de estética y comodidad, tienes que saber que el hecho de revisar el aire de las ruedas de tu auto puede influir en tres pilares fundamentales: