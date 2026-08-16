No mires las ruedas: el secreto mejor guardado de tu auto para saber la presión exacta

Uno de los secretos para mantener el auto en buenas condiciones es siempre el de circular con las ruedas en buen estado, sobre todo de aire. Muchos buscan la medida exacta y recurren a medidores buscando señales, pero ignoran un lugar secreto.
Es una creencia popular que la presión máxima que figura en el costado de las ruedas es la que debemos usar. Error, ese número indica la presión máxima que el neumático de tu auto puede soportar.
El lugar secreto para saber la presión de las ruedas del auto
La mayoría de los fabricantes modernos han colocado una etiqueta informativa en un lugar estratégico: el parante de la puerta del conductor. Este, es un secreto que no muchos de los conductores saben.
Al abrir la puerta, verás un sticker (generalmente blanco o amarillo) que detalla la presión exacta de aire necesaria según la carga del auto. Si no está ahí, otro de los lugares estratégicos puede ser el lado interno de la tapa del combustible.
Si revisas este lugar de tu auto mensualmente, tendrás la tranquilidad de que tu auto está siempre listo para salir a la ruta cuando tu quieras.
Siempre chequeá la presión con las ruedas del auto en frío. Si ya circulaste más de 5 kilómetros, el calor expande el aire y el medidor te dará una lectura falsa, por encima de la real.
Beneficios de revisar el aire de las ruedas del auto
Más allá de una cuestión de estética y comodidad, tienes que saber que el hecho de revisar el aire de las ruedas de tu auto puede influir en tres pilares fundamentales:
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Ahorro de combustible: un neumático desinflado genera más fricción, lo que obliga al motor a trabajar más y gastar más nafta.
Seguridad vial: la presión exacta garantiza que la frenada sea efectiva y que el auto no derrape en curvas cerradas.
Vida útil de las ruedas: evita el desgaste irregular (en los hombros o en el centro de la banda de rodamiento), extendiendo la duración de tus cubiertas por miles de kilómetros.
En pocas palabras
- Presión correcta: la presión de aire indicada en el costado del neumático no es la máxima, sino la recomendada.
- Ubicación secreta: el dato exacto de la presión se encuentra en una etiqueta en el parante de la puerta del conductor o en la tapa del combustible.
- Beneficios clave: mantener la presión adecuada asegura ahorro de combustible, seguridad vial y mayor vida útil de las ruedas.