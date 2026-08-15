Con la mendocina Mili Alastra, Las Leonas empataron en su debut mundialista ante Estados Unidos

A los 9' llegó la primera para Las Leona. Argentina avisó cuando Julieta Jankunas recibió la bocha dentro del círculo y sacó un fuerte remate de revés que la arquera rival, Kelsey Bing, logró desviar con la pierna izquierda.

El primer grito del Mundial llegó a los 11 minutos. Tras una gran maniobra individual de Majo Granato por el sector derecho del ataque, Brisa Bruggesser definió con el arco a su merced.

El segundo cuarto comenzó con la misma tónica de dominio por parte de Las Leonas, quienes a los 17 minutos generaron una nueva llegada ofensiva por el sector izquierdo a través de Majo Granatto, cuyo remate fue detenido nuevamente por la pierna izquierda de la arquera estadounidense.

A pesar de la superioridad y el control del juego por parte del seleccionado argentino, Estados Unidos encontró la igualdad a los 26 minutos gracias a la conquista de Emma Deberdine, quien capturó la bocha luego de un ataque por la derecha de Madeleina Zimmer.

Las Leonas merecieron más en el debut

El tercer cuarto se desarrolló con mucha intensidad y constante búsqueda por parte de Las Leonas, aunque sin lograr romper la paridad en el marcador.

A los 32 minutos, una gran presión ofensiva ejercida por Zoe Díaz y María Ortiz forzó el segundo córner corto para el conjunto nacional, el cual fue ejecutado nuevamente por Agustina Gorzelany, pero su remate resultó bien bloqueado por la defensa estadounidense.

Minutos más tarde, a los 40, la Selección contó con otro tiro fijo que, ante la ausencia de Gorzelany en cancha, fue dirigido a Milagros Alastra, quien tampoco pudo superar el bloqueo defensivo norteamericano.

Finalmente, sobre los 44' y cerrando este período, ambos equipos tuvieron sus respectivas oportunidades mediante jugadas de córner corto sin éxito. La arquera de Estados Unidos, gran figura del partido, le contuvo un nuevo disparo a Gorzelany, mientras que en la réplica la ejecutante rival cometió infracción en su remate.

En el último cuarto Las Leonas no lograron romper la paridad. A los 50 minutos, el conjunto nacional se quedó en las puertas del gol cuando a Eugenia Trinchinetti le despejaron la bocha sobre la línea. Posteriormente, con dos córners cortos consecutivos, no pudieron inclinar la balanza a su favor.

Estados Unidos tuvo la suya con una jugada preparada desde córner corto, obligando a la arquera Cristina Cosentinoa lucirse con una gran atajada con el guante para evitar la caída de su arco.