Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Liga Profesional

Con cambios, Boca visita al Platense de Martín Palermo: hora, TV y formaciones

Desde las 21.15 en Vicente López, Boca visitará a Platense. Rodolfo Arruabarrena meterá mano en el equipo titular

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca buscará seguir de racha en su visita a Platense.

Boca buscará seguir de racha en su visita a Platense.

Por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca visitará al Platense comandado tácticamente por Martín Palermo. El duelo, que tendrá lugar en Vicente López, se disputará este sábado a partir de las 21.15.

El árbitro del encuentro será Jorge Ignacio Baliño y la transmisión oficial estará a cargo de la señal de TNT Sports. Mientras ambos equipos apuntan a seguir con vida en los torneos internacionales, buscarán un triunfo que les permita meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones.

Mart&iacute;n Palermo dirigir&aacute; su d&eacute;cimo partido ante Boca.

Martín Palermo dirigirá su décimo partido ante Boca.

Rodolfo Arruabarrena meterá mano en el equipo titular. Después de haber repetido la alineación por primera vez en su segundo ciclo (de Vélez a Recoleta), se inclinará por la rotación ante el Calamar.

Boca visita al Platense de Martín Palermo

Pensando en que el martes visitará a Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana (en la ida ganó 3-1), Rodolfo Arruabarrena planifica meter mano en la alineación titular.

En el lateral derecho Dylan Gorosito ocuparía el lugar vacante que deja la salida de Leandro Lozano. Por su parte, en la zaga Marco Pellegrino sería el reemplazante de Ayrton Costa.

En el mediocampo el tridente compuesto por Paredes-Delgado-Ascacibar seguiría sumando rodaje. En este sector es Tomás Aranda quien podría tener descanso para darle lugar a un cuarto volante. En ese caso, Kevin Zenón y Alan Velasco pican en punta.

Sebasti&aacute;n Villa retornar&iacute;a a la titularidad en Boca.

Sebastián Villa retornaría a la titularidad en Boca.

Por último, Sebastián Villa sería quien ocupe uno de los puestos de ataque. Tras ingresar del banco de gran forma en la victoria ante Recoleta, dando dos asistencias, el ex Independiente Rivadavia entraría por Leonel Flores.

Probables formaciones

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena
  • Hora: 21.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • Estadio: Ciudad de Vicente López

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas