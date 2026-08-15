Con cambios, Boca visita al Platense de Martín Palermo: hora, TV y formaciones

Boca visita al Platense de Martín Palermo

Pensando en que el martes visitará a Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana (en la ida ganó 3-1), Rodolfo Arruabarrena planifica meter mano en la alineación titular.

En el lateral derecho Dylan Gorosito ocuparía el lugar vacante que deja la salida de Leandro Lozano. Por su parte, en la zaga Marco Pellegrino sería el reemplazante de Ayrton Costa.

En el mediocampo el tridente compuesto por Paredes-Delgado-Ascacibar seguiría sumando rodaje. En este sector es Tomás Aranda quien podría tener descanso para darle lugar a un cuarto volante. En ese caso, Kevin Zenón y Alan Velasco pican en punta.

Sebastián Villa retornaría a la titularidad en Boca.

Por último, Sebastián Villa sería quien ocupe uno de los puestos de ataque. Tras ingresar del banco de gran forma en la victoria ante Recoleta, dando dos asistencias, el ex Independiente Rivadavia entraría por Leonel Flores.

Probables formaciones