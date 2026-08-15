Un joven argentino creó un cemento magnético para colgar objetos en la pared sin hacer agujeros

Inventó un cemento magnético que revoluciona el mundo de la construcción

Marco Agustín Secchi es un joven argentino, oriundo de Salta. Marco diseñó un cemento que elimina ciertos problemas típicos de la construcción, como el ruido de la obra o el polvo.

Con este material, la pared no se transforma mágicamente en un detector de metales ni los atrae hacia ella volando con fuerza. Este cemento es un revestimiento o acabado que se mezcla con agua y contiene minerales ferrosos.

Al cubrir la pared con este cemento, posteriormente se pueden pegar o colgar objetos mediante imanes sin necesidad de taladrar. El cemento imitado soporta hasta 2 kilos.

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Funciona como una superficie imantable no magnetizada, pasiva, que no genera un campo magnético, sino que reacciona cuando se aproxima un imán.

Se coloca como una capa de terminación convencional en la pared de cemento o yeso. El joven argentino ha mostrado en videos cómo se coloca y cómo mantiene los objetos metálicos pegados en la pared. Actualmente, el proyecto se encuentra en el proceso de patentación y está pasando por diversas pruebas para en algún momento comercializarse.

¿Qué ventajas tiene este cemento ideado por el joven argentino?

Este cemento magnético, bautizado por el joven argentino y emprendedor como IronPlac, revoluciona la construcción y representa una evolución en el mundo de los materiales de revestimiento.

Ofrece enormes beneficios para la construcción.

No hay que hacer perforaciones ni montar obras mugrientas en la casa. La pared se vuelve interactiva, funcional y dinámica y, de paso, ofrece una buena resistencia a la humedad.