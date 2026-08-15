Un joven argentino creó un cemento magnético para colgar objetos en la pared sin hacer agujeros

En el mundo de la construcción existen diferentes materiales para cubrir, remodelar o fabricar estructuras desde cero. El cemento clásico que se mezcla con agua para elaborar hormigón es una de las opciones más resistentes y seguras para edificar, aunque puede tener algunas contradicciones para el interior de la casa, desventajas más que nada prácticas.
Si edificamos una casa u oficina desde cero, al momento de decorar hay que pensar en los agujeros o perforaciones que vamos a tener que hacer sí o sí en la pared para poder colgar muebles, adornos o estructuras necesarias para el orden del hogar.
No siempre queremos hacer agujeros en la pared, sobre todo porque después hay que taparlos y porque pueden dañar la estructura general de la pared. Para solucionar este problema, un joven argentino de 29 años ideó y diseñó un cepillo magnético que permite colgar cosas en las paredes sin agujeros.
Inventó un cemento magnético que revoluciona el mundo de la construcción
Marco Agustín Secchi es un joven argentino, oriundo de Salta. Marco diseñó un cemento que elimina ciertos problemas típicos de la construcción, como el ruido de la obra o el polvo.
Con este material, la pared no se transforma mágicamente en un detector de metales ni los atrae hacia ella volando con fuerza. Este cemento es un revestimiento o acabado que se mezcla con agua y contiene minerales ferrosos.
Al cubrir la pared con este cemento, posteriormente se pueden pegar o colgar objetos mediante imanes sin necesidad de taladrar. El cemento imitado soporta hasta 2 kilos.
Funciona como una superficie imantable no magnetizada, pasiva, que no genera un campo magnético, sino que reacciona cuando se aproxima un imán.
Se coloca como una capa de terminación convencional en la pared de cemento o yeso. El joven argentino ha mostrado en videos cómo se coloca y cómo mantiene los objetos metálicos pegados en la pared. Actualmente, el proyecto se encuentra en el proceso de patentación y está pasando por diversas pruebas para en algún momento comercializarse.
¿Qué ventajas tiene este cemento ideado por el joven argentino?
Este cemento magnético, bautizado por el joven argentino y emprendedor como IronPlac, revoluciona la construcción y representa una evolución en el mundo de los materiales de revestimiento.
No hay que hacer perforaciones ni montar obras mugrientas en la casa. La pared se vuelve interactiva, funcional y dinámica y, de paso, ofrece una buena resistencia a la humedad.
En pocas palabras
- Joven argentino: Creó un cemento magnético para colgar objetos sin agujeros en la pared.
- Funcionamiento: El revestimiento con minerales ferrosos permite pegar objetos con imanes, soportando hasta 2 kilos.
- Innovación: El producto, llamado IronPlac, busca revolucionar la construcción ofreciendo una alternativa práctica y limpia.