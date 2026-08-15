Nuevo bono de ANSES para mantener el poder adquisitivo de los jubilados confirmado: cuándo se cobra

El Poder Ejecutivo formalizó la liquidación de una nueva partida del bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través del Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de un plus de hasta $70.000 que se acredita de forma conjunta con los haberes habituales durante agosto de 2026.
Dos años sin actualización: la pérdida del poder adquisitivo del bono
Aunque la norma gubernamental fundamenta el otorgamiento de la suma fija en la necesidad de contener la pérdida de capacidad de compra en las escalas salariales más bajas de los jubilados, el monto del beneficio se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024.
A diferencia de los haberes mensuales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —que se reajustan período a período según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)—, la falta de indexación del bono provoca una pérdida progresiva de su peso sobre los ingresos totales. Con cada incremento por movilidad de la jubilación base, la participación relativa de la asignación extraordinaria se reduce, recortando el alcance real del alivio económico.
Grupo por grupo: quiénes acceden a la suma fija de ANSES
La acreditación del refuerzo económico se liquida por titular y está orientada exclusivamente a los beneficiarios de los siguientes regímenes previsionales:
- Titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Receptores de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez.
- Titulares de la PNC para Madres de 7 hijos o más.
- Pensiones graciables a cargo de la ANSES.
Calendario de pago del bono para jubilaciones mínimas en agosto 2026
El cronograma de ANSES para la acreditación conjunta del haber mínimo de jubilados y el bono de $70.000 se despliega según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI), contemplando la interrupción por el feriado nacional del 17 de agosto:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
En pocas palabras
- Bono de $70.000: ANSES confirma pago extraordinario para jubilados y pensionados en agosto de 2026.
- Pérdida de poder adquisitivo: El monto del bono no se actualiza desde marzo de 2024, reduciendo su impacto real.
- Calendario de pago: El cronograma de pago se basa en la terminación del DNI, con interrupción por feriado del 17 de agosto.