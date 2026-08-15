Nuevo bono de ANSES para mantener el poder adquisitivo de los jubilados confirmado: cuándo se cobra

Dos años sin actualización: la pérdida del poder adquisitivo del bono

Aunque la norma gubernamental fundamenta el otorgamiento de la suma fija en la necesidad de contener la pérdida de capacidad de compra en las escalas salariales más bajas de los jubilados, el monto del beneficio se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024.

A diferencia de los haberes mensuales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —que se reajustan período a período según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)—, la falta de indexación del bono provoca una pérdida progresiva de su peso sobre los ingresos totales. Con cada incremento por movilidad de la jubilación base, la participación relativa de la asignación extraordinaria se reduce, recortando el alcance real del alivio económico.