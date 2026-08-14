Mala noticia de ANSES para jubilados, pensionados y AUH: se postergan los pagos por 24 horas

La modificación responde al feriado nacional inamovible del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín). Al no haber clearing ni atención bancaria en todo el territorio nacional, el flujo de transferencias y depósitos automáticos se posterga por 24 horas hábiles, reanudándose recién el martes 18.

Cómo afecta el feriado al cronograma de cobro de ANSES

El corte operativo divide el cronograma mensual de las prestaciones sociales en dos tramos bien marcados: