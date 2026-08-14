Los titulares de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) que liquidan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una interrupción en el cobro de sus haberes durante la tercera semana de agosto.
Mala noticia de ANSES para jubilados, pensionados y AUH: se postergan los pagos por 24 horas
El feriado nacional del lunes 17 de agosto paraliza la actividad bancaria en todo el país y frena el cronograma habitual de la ANSES. La reprogramación de fechas, el impacto en los beneficiarios y la reanudación del calendario con aumento y bono.
La modificación responde al feriado nacional inamovible del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín). Al no haber clearing ni atención bancaria en todo el territorio nacional, el flujo de transferencias y depósitos automáticos se posterga por 24 horas hábiles, reanudándose recién el martes 18.
Cómo afecta el feriado al cronograma de cobro de ANSES
El corte operativo divide el cronograma mensual de las prestaciones sociales en dos tramos bien marcados:
- Cobro antes del fin de semana largo: los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizados en 4 perciben sus haberes el viernes 14 de agosto.
- Pausa por feriado: el lunes 17 de agosto no hay liquidaciones de ningún tipo por la inactividad del sistema financiero.
- Postergación y reanudación de pagos: la terminación de DNI 5, que en un esquema sin feriados hubiese cobrado el inicio de semana, verá acreditados sus fondos 24 horas hábiles después, es decir, el martes 18 de agosto.
Calendario reprogramado por DNI para AUH, AUE y Jubilación Mínima
Con el reajuste del esquema por la festividad patria, el calendario oficial de acreditaciones para lo que resta del mes queda configurado de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: Sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto (reanudación de depósitos).
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
Cuánto se cobra en agosto con aumento y bono
Pese a la demora operativa causada por el feriado, las prestaciones de ANSES que se acrediten a partir del martes 18 incorporan el incremento por movilidad del 1,89% y, en los casos que corresponda, el refuerzo económico extraordinario:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
En pocas palabras
- ANSES: Se postergan pagos a jubilados, pensionados y AUH por feriado nacional.
- Feriado Nacional: El lunes 17 de agosto interrumpe la actividad bancaria y el cronograma de pagos.
- Cobros 2024: Los haberes de agosto incluyen aumento del 1.89% y bono de $70.000 para jubilación mínima.