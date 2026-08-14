Jubilación mínima de ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra en mano con el aumento del 2,11% y el calendario completo de pagos

El desglose para quienes perciben la jubilación mínima en septiembre queda configurado de la siguiente manera:

Haber mínimo base (con suba del 2,11%): $428.633,20

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar en septiembre: $498.633,20 ($485.774,20 con el descuento del PAMI)

Los jubilados que perciban un haber básico superior a $428.633,20 pero inferior al techo de $498.633,20 recibirán un bono proporcional equivalente a la suma requerida para equiparar esa cifra tope en bruto.

Calendario de pagos para la jubilación mínima en septiembre 2026

La acreditación de haberes para los jubilados y pensionados que perciben el piso garantizado se desplegará de forma progresiva según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Cómo quedan los montos del resto de las prestaciones de ANSES

El incremento del 2,11% impacta de forma directa sobre todas las categorías del sistema previsional y el régimen de asignaciones familiares: