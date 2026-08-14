Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en septiembre de 2026 un incremento del 2,11% en sus ingresos. La recomposición responde a la aplicación automática de la fórmula de movilidad atada a la inflación de julio informada por el INDEC.
Jubilación mínima de ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra en mano con el aumento del 2,11% y el calendario completo de pagos
Tras confirmarse el índice de inflación de julio elaborado por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social formalizó el incremento mensual para el sector previsional
Con este reajuste y la proyección de la entrega de un nuevo bono extraordinario de $70.000, el ingreso de la jubilación mínima quedará bordeando los $500.000 en bruto y se situará por encima de los $485.000 netos de bolsillo.
Cuánto cobra en mano un jubilado de la mínima en septiembre
Al analizar la liquidación del noveno mes del año, es necesario distinguir entre el haber bruto (sin deducciones) y el monto neto que efectivamente se acredita en la cuenta bancaria tras aplicar el descuento obligatorio con destino al PAMI (INSSJP).
El desglose para quienes perciben la jubilación mínima en septiembre queda configurado de la siguiente manera:
Haber mínimo base (con suba del 2,11%): $428.633,20
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar en septiembre: $498.633,20 ($485.774,20 con el descuento del PAMI)
Los jubilados que perciban un haber básico superior a $428.633,20 pero inferior al techo de $498.633,20 recibirán un bono proporcional equivalente a la suma requerida para equiparar esa cifra tope en bruto.
Calendario de pagos para la jubilación mínima en septiembre 2026
La acreditación de haberes para los jubilados y pensionados que perciben el piso garantizado se desplegará de forma progresiva según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.
Cómo quedan los montos del resto de las prestaciones de ANSES
El incremento del 2,11% impacta de forma directa sobre todas las categorías del sistema previsional y el régimen de asignaciones familiares:
- Jubilación máxima: alcanzará los $2.884.295,54 en bruto, lo que se traduce en un cobro neto de $2.724.096,80 tras los descuentos de ley.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicará en $342.906,56 de haber base. Con el bono de $70.000, alcanzará los $412.906,56 en bruto y $402.619,36 en mano.
- Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez: quedará en $300.043,24 base, totalizando con el bono $370.043,24 en bruto y $361.041,94 netos.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): se elevará a $154.031 por menor de 18 años.
- AUH por Hijo con Discapacidad: ascenderá a $501.537.
En pocas palabras
- Jubilación mínima: El haber mínimo de ANSES en septiembre 2026 aumentará 2,11%, superando los $485.000 netos con bono.
- Calendario de pagos: La ANSES estableció un cronograma de cobro según la terminación del DNI a partir del 8 de septiembre.
- Otras prestaciones: Se detallan los montos actualizados para jubilación máxima, PUAM y PNC por Invalidez, entre otras.