Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) perciben durante agosto de 2026 una actualización del 1,89% en sus haberes mensuales. La recomposición se aplica de forma automática bajo la fórmula de movilidad atada a la inflación de junio registrada por el INDEC (1,9%), computada con dos decimales para definir la liquidación exacta.
Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra con el aumento oficial y el bono de $70.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la escala previsional del octavo mes del año. Con el reajuste del 1,89% por movilidad y la suma fija de refuerzo
Con el aporte del bono extraordinario de $70.000 que el Poder Ejecutivo otorga a los sectores de menores recursos, el haber mínimo de bolsillo se ubica en $489.775,92.
Escala previsional de agosto 2026: haberes base, bono y total en mano
La actualización mensual modifica el valor del haber mínimo, el tope máximo previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
El cuadro tarifario para el período de agosto queda estructurado de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
Alcance del bono previsional y escala proporcional
El refuerzo adicional de $70.000 —monto que se mantiene congelado sin variaciones nominales desde hace más de dos años— se acredita automáticamente en la cuenta bancaria junto al haber mensual, sin requerir inscripción ni trámites previos:
- Cobro completo: está destinado a los beneficiarios que perciben el haber mínimo previsional ($419.775,92), la PUAM y las PNC.
- Cobro proporcional: los jubilados que perciben un haber contributivo superior al mínimo pero que no alcancen los $489.775,92 percibirán un bono equivalente a la diferencia exacta necesaria para completar esa cifra límite.
Guía práctica: cómo tramitar la jubilación en ANSES paso a paso
Para las personas en edad jubilatoria que deseen comenzar el trámite de retiro, la ANSES dispone del siguiente procedimiento:
- Ingreso al portal: acceder al sitio web oficial de ANSES o la app Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Control de aportes: seleccionar la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar que todos los años de servicio prestados se encuentren registrados.
- Documentación faltante: si existen períodos no asentados, reunir la documentación respaldatoria (certificación de servicios, recibos de sueldo antiguos, comprobantes de obra social o Declaración Jurada) y completar el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Turno presencial: solicitar un turno a través de la web para la oficina de ANSES más cercana y concurrir el día agendado con el DNI original.
En pocas palabras
- Actualización ANSES: Jubilados cobran en agosto 2026 un aumento del 1,89% y un bono de $70.000.
- Haber mínimo: Con el refuerzo, el ingreso de bolsillo asciende a $489.775,92.
- Trámite jubilatorio: ANSES detalla pasos online y presenciales para solicitar el beneficio.