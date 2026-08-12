Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra con el aumento oficial y el bono de $70.000

Con el aporte del bono extraordinario de $70.000 que el Poder Ejecutivo otorga a los sectores de menores recursos, el haber mínimo de bolsillo se ubica en $489.775,92.

Escala previsional de agosto 2026: haberes base, bono y total en mano

La actualización mensual modifica el valor del haber mínimo, el tope máximo previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.