Aumento de ANSES para jubilados en septiembre 2026: cuál sería el porcentaje y cuánto cobrarían en septiembre

La fórmula de movilidad previsional vigente ajusta los ingresos tomando como referencia la inflación registrada dos meses atrás. De este modo, la variación de precios de junio (1,9%) fijó la recomposición de agosto, mientras que la medición oficial de julio establecerá la escala de septiembre.

Las consultoras privadas y las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubican la inflación de julio en un rango de entre el 1,9% y el 2,1%, con una proyección media cercana al 2%. Tras la publicación del dato técnico, la medida será formalizada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.