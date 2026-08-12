Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conocerán este jueves 13 de agosto el porcentaje definitivo de aumento que recibirán en sus haberes durante septiembre de 2026. La cifra quedará configurada una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio a las 16:00 horas.
Aumento de ANSES para jubilados en septiembre 2026: cuál sería el porcentaje y cuánto cobrarían en septiembre
El Indec publicará este jueves 13 de agosto el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Con estimaciones privadas que ubican la inflación en torno al 2%, en cuánto quedaría la jubilación de millones de personas
La fórmula de movilidad previsional vigente ajusta los ingresos tomando como referencia la inflación registrada dos meses atrás. De este modo, la variación de precios de junio (1,9%) fijó la recomposición de agosto, mientras que la medición oficial de julio establecerá la escala de septiembre.
Las consultoras privadas y las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubican la inflación de julio en un rango de entre el 1,9% y el 2,1%, con una proyección media cercana al 2%. Tras la publicación del dato técnico, la medida será formalizada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Proyecciones de la jubilación mínima para septiembre 2026
Partiendo de la jubilación mínima actual de $419.827,12, la aplicación del ajuste inflacionario proyectado proyecta los siguientes montos base para el noveno mes del año:
Escenario inflacionario (IPC de Julio) con bono de $70.000 incluido
- Inflación del 1,9%: $497.804
- Inflación del 2,0%: $498.224
- Inflación del 2,1%: $498.643
Definición pendiente sobre el bono extraordinario
A diferencia del aumento por movilidad que se liquida de manera automática según la variación del IPC, la entrega del bono de refuerzo requiere una decisión ejecutiva del Gobierno nacional.
De ratificarse la continuidad de la suma fija de $70.000 para septiembre, los beneficiarios que perciben la jubilación mínima alcanzarán un haber de bolsillo muy próximo al umbral de los $500.000.
En pocas palabras
- ANSES: Jubilados y pensionados recibirán aumento en septiembre.
- Inflación: El IPC de julio, estimado entre 1,9% y 2,1%, definirá el ajuste.
- Proyección: La jubilación mínima podría superar los $497.000 sin bono.