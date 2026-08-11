Góndolas vacías, perchas sin ropa y grandes ofertas: así luce el Hiper Libertad pocos días antes de su cierre

Góndolas vacías, mercadería en el piso, productos mezclados, muchas personas y grandes descuentos. El Hiper Libertad, ubicado en Godoy Cruz, vive sus últimos días. Con descuentos que van hasta el 80% con el objetivo de vender lo más que se pueda antes del cierre definitivo, el gigante comercio luce, en algunos tramos, como si hubiese habido un apocalipsis.
Los mendocinos, en medio de la incertidumbre de los empleados del hiper Libertad, quisieron aprovechar la liquidación y se alzaron con indumentaria, juguetes, librería, productos para el hogar y todo aquello que encontraron con precios rebajados.
De hecho, caminar por los pasillos del Hiper Libertad es una sensación surrealista. Por todos lados hay góndolas vacías o a punto de quedarse así. Las bebidas con alcohol o sin alcohol casi ya no existían este martes. Las perchas con ropa ya no tenían prendas. Solo quedaban algunas pocas.
Ni siquiera el papel higiénico se salvó. Todos aquellos clientes que se acercaron al local ubicado en Godoy Cruz se han llevado lo más que han podido. No es para menos, había ropa de bebé a $2.000 y para adultos en $5.000 En teoría, el Hiper Libertad va a tener sus puertas abiertas hasta el domingo 16 de agosto, cuando cerrará definitivamente. A este paso, es una incógnita si tendrá mercadería que dure hasta ese momento.
Por qué cierra el Hiper Libertad de Mendoza
El proceso de cierre se va a producidorluego de varios meses de movimientos dentro del Grupo Libertad, en el marco de una operación que incluyó la venta de parte de sus hipermercados a La Anónima. Pero en ese proceso, hubo dos sucursales que quedaron en manos de Libertad y son las ubicadas en Mendoza y Chaco que decidieron su cierre.
No obstante, puede ser que la tienda no permanezca mucho tiempo cerrada. Algunos mayoristas se han mostrado interesados en hacerse del lugar y Granja Benedetti también, pero en este último caso, solo quieren una parte, ya que el lugar es demasiado grande para esta cadena de minimercados famosas por sus carnicerías.
Qué va a pasar con los empleados del Hiper Libertad
Desde el Hipermercado Libertad, antes del cierre, abrieron un proceso de retiro voluntario. En total, son 75 empleados los que posee la empresa y la gran mayoría quedará sin trabajo a fin de mes. La indemnización es un punto de conflicto.
Según el titular del CEC, Fernando Ligorria, "es inferior al 100% que dice la ley y en cuotas, cuando muchos se desvincularon antes con 95%. La firma, que ahora va por un negocio inmobiliario no quiere afrontar la antigüedad de muchos de ellos".
En pocas palabras
- Hiper Libertad cierra: El Hiper Libertad cerrará definitivamente el domingo 16 de agosto, liquidando toda su mercadería con descuentos de hasta el 80%.
- Causas del cierre: La sucursal de Mendoza, junto a la de Chaco, no formó parte de la venta de sucursales a La Anónima y decidieron cesar operaciones.
- Situación de empleados: Se abrió un proceso de retiro voluntario para los 75 empleados, con posibles conflictos por indemnizaciones inferiores a las legales.