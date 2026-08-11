Góndolas vacías, perchas sin ropa y grandes ofertas: así luce el Hiper Libertad pocos días antes de su cierre

Ni siquiera el papel higiénico se salvó. Todos aquellos clientes que se acercaron al local ubicado en Godoy Cruz se han llevado lo más que han podido. No es para menos, había ropa de bebé a $2.000 y para adultos en $5.000 En teoría, el Hiper Libertad va a tener sus puertas abiertas hasta el domingo 16 de agosto, cuando cerrará definitivamente. A este paso, es una incógnita si tendrá mercadería que dure hasta ese momento.

Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Por qué cierra el Hiper Libertad de Mendoza

El proceso de cierre se va a producidorluego de varios meses de movimientos dentro del Grupo Libertad, en el marco de una operación que incluyó la venta de parte de sus hipermercados a La Anónima. Pero en ese proceso, hubo dos sucursales que quedaron en manos de Libertad y son las ubicadas en Mendoza y Chaco que decidieron su cierre.

No obstante, puede ser que la tienda no permanezca mucho tiempo cerrada. Algunos mayoristas se han mostrado interesados en hacerse del lugar y Granja Benedetti también, pero en este último caso, solo quieren una parte, ya que el lugar es demasiado grande para esta cadena de minimercados famosas por sus carnicerías.

Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Qué va a pasar con los empleados del Hiper Libertad

Desde el Hipermercado Libertad, antes del cierre, abrieron un proceso de retiro voluntario. En total, son 75 empleados los que posee la empresa y la gran mayoría quedará sin trabajo a fin de mes. La indemnización es un punto de conflicto.

Según el titular del CEC, Fernando Ligorria, "es inferior al 100% que dice la ley y en cuotas, cuando muchos se desvincularon antes con 95%. La firma, que ahora va por un negocio inmobiliario no quiere afrontar la antigüedad de muchos de ellos".