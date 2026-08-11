Banco Nación y MODO: ahorro de $36.000 en supermercados a partir de este miércoles

Este beneficio de Banco Nación y MODO incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válido todos los miércoles de agosto con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa del BNA. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (tarjeta de débito).

Este miércoles regresa la promo de 30% de descuento pagando con MODO del Banco Nación.

Banco Nación informó a través de su sitio oficial que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.