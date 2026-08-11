Banco Nación regresa con su promoción en supermercados. Este miércoles 12 de agosto hay un descuento del 30% en los comercios adheridos con el que se puede lograr un ahorro de $12.000 en esta semana y $36.000 si se tienen en cuenta los tres miércoles que quedan en el mes, siempre que los clientes paguen con la billetera virtual MODO. La promoción es válida hasta el miércoles 25 de agosto de 2026.
Banco Nación y MODO: ahorro de $36.000 en supermercados a partir de este miércoles
Los clientes que paguen con la billetera MODO BNA+ del Banco Nación obtendrán $12.000 de descuento cada miércoles de los que restan en agosto
Este beneficio de Banco Nación y MODO incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válido todos los miércoles de agosto con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa del BNA. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (tarjeta de débito).
Banco Nación informó a través de su sitio oficial que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
El Banco Nación tiene otras propuestas como créditos para autos cero kilómetro.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero gastar para el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 de este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
En el caso de Changomas el descuento se hace en el mismo ticket.
Banco Nación: supermercados adheridos
- Super A.
- Changomas (el descuento se hace en el mismo ticket).
- Granja Benedetti.
En pocas palabras
- Descuento en supermercados: Clientes con MODO BNA+ obtienen $12.000 de descuento los miércoles de agosto.
- Vigencia y alcance: La promoción es válida hasta el 25 de agosto, aplica a compras presenciales y online en comercios adheridos.
- Beneficio extra jubilados: Los jubilados acceden a un 5% adicional de descuento de lunes a viernes.