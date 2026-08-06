A partir de este viernes 7 de agosto se abre la posibilidad de ahorrar $25.000 en Vea supermercados. Los clientes que paguen con MODO del Banco Nación pueden ahorrar esta suma siempre que realicen una compra superior a los $100.000.
Banco Nación supermercados: ahorro de $25.000 con MODO este viernes
Este viernes comienza la posibilidad de ahorrar $25.000 en Vea supermercados pagando con la billetera virtual MODO del Banco Nación
El beneficio es válido para las tarjetas de crédito VISA y Mastercard. También lo es para las tarjetas de débito Mastercard, siempre que sean emitidas por el Banco Nación.
Banco Nación y MODO: ahorro de $25.000 en Vea supermercados
Esta promoción es válida en la República Argentina para compras en comercios adheridos de la cartera de consumo. Para acceder al beneficio, es indispensable abonar a través de la aplicación BNA+ MODO, escaneando el código QR que brindará el cajero o cajera de la sucursal y seleccionando como medio de pago una tarjeta de débito Mastercard o de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación (como ya se explicó).
No hay que olvidar que la oferta no aplica si el cliente paga con saldo en cuenta ni mediante otras formas de pago.
El beneficio cuenta con un tope de reintegro por cliente (CUIT), el cual se respetará de forma acumulada aunque se utilicen distintos medios de pago participantes.
La devolución de dinero se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria del Banco Nación vinculada a BNA+. No obstante, es posible que el dinero sea reintegrado de manera inmediata en la cuenta del titular.
Hay que recordar además que el reintegro de $25.000 es mensual, es decir que puede ser aprovechado solamente un viernes de agosto, siempre comprando .
En el caso de que la compra la realice un tarjeta adicional, esta persona también deberá poseer una cuenta monetaria en el BNA para poder recibir el reintegro.
En pocas palabras
- Ahorro Vea: este viernes comienzan los descuentos de $25.000 pagando con MODO del Banco Nación.
- Condiciones: el beneficio aplica a compras mayores a $100.000 con tarjetas VISA o Mastercard del Banco Nación.
- Reintegro: la devolución se acreditará en la cuenta bancaria vinculada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra.