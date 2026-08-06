Banco Nación supermercados: ahorro de $25.000 con MODO este viernes

No hay que olvidar que la oferta no aplica si el cliente paga con saldo en cuenta ni mediante otras formas de pago.

El beneficio cuenta con un tope de reintegro por cliente (CUIT), el cual se respetará de forma acumulada aunque se utilicen distintos medios de pago participantes.

La devolución de dinero se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria del Banco Nación vinculada a BNA+. No obstante, es posible que el dinero sea reintegrado de manera inmediata en la cuenta del titular.

Hay que recordar además que el reintegro de $25.000 es mensual, es decir que puede ser aprovechado solamente un viernes de agosto, siempre comprando .

En el caso de que la compra la realice un tarjeta adicional, esta persona también deberá poseer una cuenta monetaria en el BNA para poder recibir el reintegro.