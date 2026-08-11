Banco Nación ofrece hasta $20 millones para comprar un auto 0 km en 48 cuotas: cuáles son las tasas

El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una nueva alternativa de financiación para quienes buscan comprar un auto 0 km. La línea “+Autos con BNA” permite acceder a préstamos personales de hasta $20 millones, con plazos de hasta 48 meses y sin prenda.
El crédito puede utilizarse para adquirir modelos Volkswagen en concesionarios oficiales que estén adheridos al programa. El valor del auto puede llegar hasta los $60 millones, aunque el monto máximo que financia el banco es de $20 millones.
La propuesta contempla préstamos a 24, 30, 36, 42 o 48 meses y utiliza el sistema de amortización francés. La tasa depende del plazo elegido y de si el solicitante acredita sus haberes en el Banco Nación.
Crédito para autos 0 km: cuáles son las tasas del Banco Nación
Para quienes cobran su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual (TNA) es del 27% para los préstamos a 24 meses. En operaciones con plazos de entre 30 y 48 meses, la TNA asciende al 30%.
En cambio, para quienes no acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa es del 37% TNA a 24 meses y del 40% TNA para financiaciones de entre 30 y 48 meses.
La diferencia entre ambos perfiles representa uno de los principales beneficios de la propuesta para los clientes que perciben sus salarios a través del banco.
Cómo solicitar el préstamo para comprar el auto
La gestión se realiza directamente en los concesionarios oficiales de Volkswagen que participan del programa. Allí se puede consultar qué modelos están incluidos, conocer las condiciones y presentar la documentación requerida.
El otorgamiento del préstamo no es automático: queda sujeto a la evaluación crediticia de cada solicitante y a la aprobación del Banco Nación, de acuerdo con la normativa vigente.
De esta manera, la iniciativa ofrece una opción para financiar parte de la compra de un vehículo nuevo con hasta 4 años de plazo y condiciones diferenciadas según el vínculo del cliente con la entidad.
En pocas palabras
- Banco Nación y Volkswagen: lanzaron una línea de financiación para autos 0 km sin prenda.
- Hasta $20 millones: los préstamos son de hasta $20 millones con plazos de hasta 48 meses.
- Tasas diferenciadas: clientes con sueldo en el banco acceden a tasas nominales anuales del 27% y 30%.