Banco Nación ofrece hasta $20 millones para comprar un auto 0 km en 48 cuotas: cuáles son las tasas

Llegar al auto 0 Km, el sueño de miles de argentinos. Imagen ilustrativa.

Crédito para autos 0 km: cuáles son las tasas del Banco Nación

Para quienes cobran su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual (TNA) es del 27% para los préstamos a 24 meses. En operaciones con plazos de entre 30 y 48 meses, la TNA asciende al 30%.

En cambio, para quienes no acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa es del 37% TNA a 24 meses y del 40% TNA para financiaciones de entre 30 y 48 meses.

La diferencia entre ambos perfiles representa uno de los principales beneficios de la propuesta para los clientes que perciben sus salarios a través del banco.

Cómo solicitar el préstamo para comprar el auto

La gestión se realiza directamente en los concesionarios oficiales de Volkswagen que participan del programa. Allí se puede consultar qué modelos están incluidos, conocer las condiciones y presentar la documentación requerida.

El Polo, uno de los Volkswagen más buscados. Imagen ilustrativa.

El otorgamiento del préstamo no es automático: queda sujeto a la evaluación crediticia de cada solicitante y a la aprobación del Banco Nación, de acuerdo con la normativa vigente.

De esta manera, la iniciativa ofrece una opción para financiar parte de la compra de un vehículo nuevo con hasta 4 años de plazo y condiciones diferenciadas según el vínculo del cliente con la entidad.