Pronunciar la frase "subamos las escaleras hacia la terraza cerrada" resulta impensado para los dueños de un vehículo recreativo. Sin embargo, una asombrosa casa rodante transforma esa fantasía en una realidad palpable. El modelo ATventure 930 rompe los esquemas tradicionales del mercado automotor europeo con un diseño de lujo extremo.
La casa rodante de dos pisos que redefine lo que es ir de campamento
Una nueva casa rodante de lujo con terraza desplegable surge como la opción definitiva para viajar con todas las comodidades modernas en la ruta
La empresa boutique alemana desarrolló un producto enfocado en clientes muy exigentes. El dueño de la firma, Andreas Tigges, usó toda su experiencia en herramientas de perforación para fabricar unidades verdaderamente soñadas. Las construcciones previas sirvieron de base para lanzar un vehículo novedoso preparado para el año 2026.
La casa rodante del futuro
El chasis RAM de doce toneladas soporta una estructura de más de nueve metros de largo. El vehículo viaja por las carreteras con una altura inferior a los cuatro metros. Un mecanismo hidráulico levanta el techo principal en menos de tres minutos para habilitar espacios asombrosos en las alturas.
Armar los paneles frontales lleva unos treinta minutos de trabajo manual. Al terminar el ensamble, aparecen comodidades superiores que revolucionan cualquier día de campamento:
- Una terraza cerrada con vidrios polarizados enormes.
- Un espacio para cenar equipado con parrilla eléctrica.
- Un dormitorio secundario con camas individuales.
La división interior en dos pisos brinda privacidad total para cuatro ocupantes durante todo el trayecto. El sistema incluye puertas divisorias para separar los ambientes nocturnos.
Instalaciones premium
El nivel inferior del vehículo destaca por comodidades propias de un alojamiento cinco estrellas. El cuarto de baño presenta una bacha de piedra natural junto a una cabina de ducha con paredes retroiluminadas. Al lado funciona una oficina privada con un escritorio completo para trabajar en absoluto silencio.
Una cama principal gigantesca desciende desde el techo sobre el sector del conductor para dormir placenteramente. La cocina esconde un lavavajillas bajo la mesada de superficie sólida frente a un comedor deslizable muy espacioso.
Una escalera flotante de madera conecta ambas plantas con un estilo visual imponente. Los enormes tanques almacenan quinientos litros de agua potable para garantizar viajes extensos. El fabricante detalló sobre las opciones personalizadas del motorhome que "todo es posible" para los compradores dispuestos a buscar el máximo confort.
En pocas palabras
- Casa rodante de lujo: presentan un modelo de dos pisos con terraza desplegable que redefine el concepto de viaje.
- Tecnología y confort: incorpora un sistema hidráulico para elevar el techo, creando espacios adicionales y comodidades de alta gama.
- Diseño innovador: incluye terraza cerrada, espacio para comer con parrilla, dormitorio secundario y divisiones interiores para privacidad.