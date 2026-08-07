La casa rodante de dos pisos que redefine lo que es ir de campamento

Esta casa rodante incluye una terraza, algo que parecía imposible hace algunos años.

Armar los paneles frontales lleva unos treinta minutos de trabajo manual. Al terminar el ensamble, aparecen comodidades superiores que revolucionan cualquier día de campamento:

Una terraza cerrada con vidrios polarizados enormes.

Un espacio para cenar equipado con parrilla eléctrica.

Un dormitorio secundario con camas individuales. El interior tiene detalles muy distinguidos.

La división interior en dos pisos brinda privacidad total para cuatro ocupantes durante todo el trayecto. El sistema incluye puertas divisorias para separar los ambientes nocturnos.

Instalaciones premium

El nivel inferior del vehículo destaca por comodidades propias de un alojamiento cinco estrellas. El cuarto de baño presenta una bacha de piedra natural junto a una cabina de ducha con paredes retroiluminadas. Al lado funciona una oficina privada con un escritorio completo para trabajar en absoluto silencio.

Así se ve el motorhome una vez que se expande su segundo piso.

Una cama principal gigantesca desciende desde el techo sobre el sector del conductor para dormir placenteramente. La cocina esconde un lavavajillas bajo la mesada de superficie sólida frente a un comedor deslizable muy espacioso.

Una escalera flotante de madera conecta ambas plantas con un estilo visual imponente. Los enormes tanques almacenan quinientos litros de agua potable para garantizar viajes extensos. El fabricante detalló sobre las opciones personalizadas del motorhome que "todo es posible" para los compradores dispuestos a buscar el máximo confort.