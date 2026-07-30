Jeep renovó el Renegade en Argentina: motorización turbo, tracción 4x4 y una importante rebaja de precios

Motorización conocida y mayor dotación de seguridad de serie

En el plano mecánico no se registran modificaciones respecto a la oferta de los últimos dos años. La gama mantiene como eje central el eficiente motor naftero 1.3 litros turbo de cuatro cilindros, que entrega una potencia de 175 CV y un torque máximo de 270 Nm. En la mayoría de los niveles de equipamiento, este impulsor se combina con una caja de cambios automática de seis velocidades con convertidor de par y un esquema de tracción delantera (4x2).

Así se ve por fuera el modelo 2027 de Jeep Renegade.

La única excepción dentro del catálogo es la variante Willys, de perfil marcadamente off-road. Esta versión combina la misma mecánica 1.3T pero acoplada a una transmisión automática de nueve marchas, cuya primera velocidad cuenta con una relación ultra corta que funciona a modo de reductora, garantizando una excelente capacidad de tracción en terrenos complejos junto al sistema de tracción integral (4x4).

El punto más fuerte de esta renovación de medio término es que, por primera vez, toda la gama del Jeep Renegade incorpora de serie Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS). Desde el nivel de entrada de gama, el vehículo incluye elementos de seguridad activa clave como el frenado autónomo de emergencia y el asistente de mantenimiento de carril.

Sin embargo, la oferta para la Argentina no incluye por el momento la variante MildHybrid (híbrida suave) que sí se comercializa en el mercado brasileño para acceder a beneficios impositivos locales. Se trata de una tecnología que por ahora no se ofrece en el país, a pesar de que el grupo Stellantis produce unidades del 208 y 2008 con este tipo de hibridación en la planta de El Palomar (Buenos Aires) exclusivamente con destino de exportación hacia Brasil.

Jeep Renegade: gama, versiones disponibles y precios

Otra de las novedades centrales del lanzamiento del Jeep Renegade 2027 es un reajuste de valores a la baja, con una reducción promedio de cuatro millones de pesos en comparación con las listas previas. Esta medida busca reposicionar la marca frente a la creciente competencia del segmento B-SUV y equilibrar el escalonamiento de precios dentro del catálogo de Jeep.

Jeep Renegade 2027.

A continuación, el detalle de los modelos y versiones que integran la oferta comercial en la Argentina:

Jeep Renegade Altitude 1.3T AT6 4×2: variante de entrada de gama que incorpora la nueva terminación interior, motorización turbo de 175 CV, caja automática de 6 marchas y el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) de serie.

variante de entrada de gama que incorpora la nueva terminación interior, motorización turbo de 175 CV, caja automática de 6 marchas y el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) de serie. Jeep Renegade Longitude Night Eagle 1.3T AT6 4×2: Opción intermedia que suma detalles estéticos oscurecidos de la serie especial Night Eagle, mayor nivel de confort interior y conectividad avanzada.

Opción intermedia que suma detalles estéticos oscurecidos de la serie especial Night Eagle, mayor nivel de confort interior y conectividad avanzada. Jeep Renegade Sahara 1.3T AT6 4×2: Versión tope de gama dentro de la configuración con tracción delantera, caracterizada por un nivel superior de equipamiento de confort, tapizados específicos y elementos tecnológicos exclusivos.

Versión tope de gama dentro de la configuración con tracción delantera, caracterizada por un nivel superior de equipamiento de confort, tapizados específicos y elementos tecnológicos exclusivos. Jeep Renegade Willys 1.3T AT9 4×4: La alternativa con mayor vocación todoterreno de la familia. Equipa tracción integral de acople automático, caja automática de 9 marchas con función de reductora simulada y elementos estéticos distintivos inspirados en la herencia histórica de la marca.

Jeep Renegade 2027, los precios en Argentina

Renegade Altitude 1.3T AT6 4×2: $46.340.000.

$46.340.000. Renegade Longitude Night Eagle 1.3T AT6 4×2: $47.900.000.

$47.900.000. Renegade Sahara 1.3T AT6 4×2: $48.900.000.

$48.900.000. Renegade Willys 1.3T AT9 4×4: $55.900.000.

Todas las versiones comercializadas en Argentina cuentan con el respaldo de una garantía oficial otorgada por la marca de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.