El 0km más económico de Volkswagen llegó a la Argentina: así es el nuevo auto que trae de todo

Atención al dato porque Volkswagen reorganizó su oferta en Argentina y presentó una nueva alternativa para quienes buscan llegar un 0km gastando lo menos posible. Se trata del Polo Robust MSI MT, una variante pensada como la puerta de entrada al icónico hatchback que, con un valor móvil de $29.481.100, se transformó de inmediato en el modelo más accesible de la automotriz alemana en el país. Un auto con muchas novedades.
Esta propuesta se ubica casi $9 millones por debajo del Polo Track, vehículo que hasta ahora ocupaba el escalón más económico. Para lograr una cotización tan competitiva, la marca adoptó una configuración simplificada que incluye llantas de acero de 15 pulgadas con tazas plásticas, junto con manijas y espejos en plástico negro.
Motorización, equipamiento y precios del nuevo Volkswagen Polo Robust
Debajo del capot, el modelo equipa el conocido motor naftero 1.6 MSI de 110 CV, acoplado a una caja manual de 5 velocidades y tracción delantera.
A pesar de ser la opción de ingreso, no descuida el equipamiento ya que incluye:
- Cuatro airbags
- Sistema multimedia VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas
- Conexión inalámbrica para celulares
- Computadora de a bordo
- Alzacristales eléctricos delanteros
- Cierre centralizado a distancia
Por el momento, esta versión no se comercializa en la venta tradicional en concesionarios, sino de manera exclusiva a través del sistema Autoahorro Volkswagen, aunque no es descabellado pensar que podría llegar próximamente a las sucursales de Volkswagen, atentos a la recepción de la gente.
Con esta incorporación, el Polo Robust desplaza al reciente Volkswagen Tera y retoma su lugar dentro del canal de financiación.
En cuanto a la financiación, el plan toma de referencia el valor de $29.481.100. La cuota de suscripción fija un costo de $366.527; luego, de la cuota 2 a la 12 pasa a $341.607, mientras que del tramo 13 al 84 se sitúa en $307.109, con una alícuota complementaria de $8.844.330.
En pocas palabras
- Volkswagen lanza el nuevo Polo Robust MSI MT, el auto más accesible de la marca en Argentina.
- Con un valor de $29.481.100, esta versión simplificada se posiciona casi $9 millones por debajo del Polo Track.
- Incluye motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 velocidades y equipamiento esencial como 4 airbags y pantalla de 10 pulgadas.