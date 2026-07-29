El 0km más económico de Volkswagen llegó a la Argentina: así es el nuevo auto que trae de todo

A pesar de ser la opción de ingreso, no descuida el equipamiento ya que incluye:

Cuatro airbags

Sistema multimedia VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas

Conexión inalámbrica para celulares

Computadora de a bordo

Alzacristales eléctricos delanteros

Cierre centralizado a distancia

Por el momento, esta versión no se comercializa en la venta tradicional en concesionarios, sino de manera exclusiva a través del sistema Autoahorro Volkswagen, aunque no es descabellado pensar que podría llegar próximamente a las sucursales de Volkswagen, atentos a la recepción de la gente.

Con esta incorporación, el Polo Robust desplaza al reciente Volkswagen Tera y retoma su lugar dentro del canal de financiación.

En cuanto a la financiación, el plan toma de referencia el valor de $29.481.100. La cuota de suscripción fija un costo de $366.527; luego, de la cuota 2 a la 12 pasa a $341.607, mientras que del tramo 13 al 84 se sitúa en $307.109, con una alícuota complementaria de $8.844.330.