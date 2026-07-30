Chau rueda de auxilio: el invento tecnológico que promete dejar atrás las pinchaduras

Estos radios son los encargados de soportar el peso completo del auto y absorber las irregularidades, pozos e imprevistos del asfalto.

Sobre esta base se coloca una banda de rodamiento convencional. Al no requerir aire para su funcionamiento, la posibilidad de sufrir una pinchadura desaparece al 100%.

Con este nuevo invento, las ruedas del auto no se pincharán.

La compañía japonesa Bridgestone comenzó a testear este sistema en la ciudad de Higashiomi (Japón) a través de vehículos eléctricos de transporte autónomo. Este entorno controlado permite analizar el rendimiento, la disipación del calor y la durabilidad en el uso cotidiano antes de encarar la producción masiva.

Aunque todavía restan resolver desafíos técnicos antes de ver este invento en vehículos particulares de alta velocidad, los especialistas coinciden en que se trata del hito más importante en la industria del auto en décadas. La era de cambiar neumáticos a la orilla del camino parece tener sus días contados.

Los principales beneficios de las ruedas sin aire