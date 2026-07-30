Microsoft supera las expectativas de Wall Street con ingresos récord impulsados por sus plataformas de IA

El motor del crecimiento: Microsoft Cloud y Azure

La división Microsoft Cloud generó 59.300 millones de dólares, un crecimiento del 27% interanual, impulsado por la demanda de Azure y las aplicaciones de IA de primera parte. Azure, en particular, registró un salto del 43%, superando las expectativas de Wall Street y marcando su crecimiento más rápido en cuatro años.

Por primera vez, Azure superó los 100.000 millones de dólares de ingresos anuales, un hito que el CEO Satya Nadella destacó como evidencia de la transformación digital impulsada por IA en empresas de todo el mundo.

Copilot y la monetización de la IA

Microsoft 365 Copilot, su asistente de IA integrado en las plataformas de productividad, alcanzó 30 millones de usuarios pagos, demostrando que la compañía está logrando monetizar la inteligencia artificial tanto en infraestructura como en software empresarial.

Consultoras como Activate señalan que Microsoft “está ganando en ambos frentes”: provee la infraestructura para la IA corporativa y, al mismo tiempo, vende herramientas inteligentes que los trabajadores usan a diario.

Microsoft superó las expectativas de Wall Street con ingresos récord de 90.000 millones de dólares.

Inversiones masivas y la mirada de Wall Street

La empresa invirtió 41.000 millones de dólares en gastos de capital durante el trimestre, principalmente en centros de datos y equipamiento para IA. Aunque el gasto es elevado, analistas como Bryan Hayes afirman que “por primera vez en tres trimestres, el mercado reconoce que la inversión está generando resultados reales”.

Microsoft mantiene su previsión de inversión para 2026, estimada en 175.000 millones de dólares tras ajustes contables, sin cambios en su estrategia de expansión.

Wall Street responde: acciones en alza

Tras el anuncio, las acciones de Microsoft subieron alrededor de 9%, reflejando la confianza del mercado en la capacidad de la compañía para convertir su gasto en IA en crecimiento sostenido.

Microsoft demostró que su apuesta por las plataformas de nube y la inteligencia artificial está dando frutos. Con ingresos récord, crecimiento acelerado en Azure y una adopción masiva de Copilot, la compañía consolida su liderazgo tecnológico y envía una señal clara a Wall Street: la era de la IA ya está generando retornos concretos.