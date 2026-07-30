Microsoft volvió a sorprender a Wall Street al reportar ingresos trimestrales de 90.000 millones de dólares, impulsados por el crecimiento acelerado de sus plataformas de nube y las de aplicaciones de inteligencia artificial. Los resultados superaron ampliamente las previsiones y refuerzan la posición de la compañía como líder en infraestructura y servicios de IA.
Microsoft supera las expectativas de Wall Street con ingresos récord impulsados por sus plataformas de IA
Microsoft superó las expectativas de Wall Street con ingresos récord y fuerte crecimiento en sus plataformas de nube e inteligencia artificial
Un trimestre que supera todas las previsiones
Según informó APNews, Microsoft informó ingresos de 90.000 millones de dólares en el trimestre abril-junio, un aumento del 18% respecto al año anterior, superando las estimaciones de los analistas, que proyectaban 87.620 millones. Las ganancias por acción alcanzaron 4,81 dólares, frente a los 4,24 esperados.
Este desempeño reafirma la confianza de los inversores en la estrategia de expansión de la compañía, especialmente en servicios de nube y herramientas de IA.
El motor del crecimiento: Microsoft Cloud y Azure
La división Microsoft Cloud generó 59.300 millones de dólares, un crecimiento del 27% interanual, impulsado por la demanda de Azure y las aplicaciones de IA de primera parte. Azure, en particular, registró un salto del 43%, superando las expectativas de Wall Street y marcando su crecimiento más rápido en cuatro años.
Por primera vez, Azure superó los 100.000 millones de dólares de ingresos anuales, un hito que el CEO Satya Nadella destacó como evidencia de la transformación digital impulsada por IA en empresas de todo el mundo.
Copilot y la monetización de la IA
Microsoft 365 Copilot, su asistente de IA integrado en las plataformas de productividad, alcanzó 30 millones de usuarios pagos, demostrando que la compañía está logrando monetizar la inteligencia artificial tanto en infraestructura como en software empresarial.
Consultoras como Activate señalan que Microsoft “está ganando en ambos frentes”: provee la infraestructura para la IA corporativa y, al mismo tiempo, vende herramientas inteligentes que los trabajadores usan a diario.
Inversiones masivas y la mirada de Wall Street
La empresa invirtió 41.000 millones de dólares en gastos de capital durante el trimestre, principalmente en centros de datos y equipamiento para IA. Aunque el gasto es elevado, analistas como Bryan Hayes afirman que “por primera vez en tres trimestres, el mercado reconoce que la inversión está generando resultados reales”.
Microsoft mantiene su previsión de inversión para 2026, estimada en 175.000 millones de dólares tras ajustes contables, sin cambios en su estrategia de expansión.
Wall Street responde: acciones en alza
Tras el anuncio, las acciones de Microsoft subieron alrededor de 9%, reflejando la confianza del mercado en la capacidad de la compañía para convertir su gasto en IA en crecimiento sostenido.
Microsoft demostró que su apuesta por las plataformas de nube y la inteligencia artificial está dando frutos. Con ingresos récord, crecimiento acelerado en Azure y una adopción masiva de Copilot, la compañía consolida su liderazgo tecnológico y envía una señal clara a Wall Street: la era de la IA ya está generando retornos concretos.
En pocas palabras
- Microsoft: superó las expectativas de Wall Street con ingresos récord de 90.000 millones de dólares.
- Crecimiento de IA: sus plataformas de nube y servicios de inteligencia artificial impulsaron los resultados, con Azure registrando un salto del 43%.
- Monetización: la compañía muestra éxito en capitalizar la IA con 30 millones de usuarios pagos en Microsoft 365 Copilot.